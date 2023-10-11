Hırvatistan'ın golcüleri Türkiye maçında yok!

EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye ile karşılacak Hırvatistan'da 2 golcü oyuncu forma giyemeyecek.

Hırvatistan'ın golcüleri Türkiye maçında yok!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Mücadele öncesi Hırvatistan'ın iki önemli eksiği göze çarpıyor.

Türkiye maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Zlatko Dalic, Bruno Petkovic'in sakatlığını konuştu.

PETKOVIC VE KRAMARIC FORMA GİYEMEYECEK
Zlatko Dalic yaptığı açıklamada Bruno Petkovic'in oynamak istediğini ve iyileşmesi için elinden geleni yaptığı ifade ederek, ''Ama biz onu zorlamayacağız'' ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Hırvatistan Futbol Federasyonu, Andrej Kramaric'in kas sakatlığının olması nedeniyle Türkiye ve Galler maçında oynamayacağını açıkladı.

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