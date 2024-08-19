Hırvatistanlı gelin ve Yüksekovalı damat görkemli bir düğünle dünya evine girdi

Kaynak: İHA
Hırvatistanlı gelin ve Yüksekovalı damat görkemli bir düğünle dünya evine girdi

Hırvatistan'dan Andreja Ausperger ile Yüksekovalı Ümit Acar, muhteşem bir düğünle evlendi.

İstanbul'da tanıştıktan sonra evlilik kararı alan Hırvatistanlı Andreja Ausperger ve Yüksekovalı Ümit Acar, ailelerin onayı ile ilk adımı Hırvatistan'da nişan yaparak attı. Çiftin düğünü ise Ümit Acar’ın memleketi Yüksekova’da görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Yüksekova'ya gelen çift, yörenin geleneklerine göre hazırlıklarını tamamladı. Düğün, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde yapılırken, yurt içi ve yurt dışından gelen 2 binden fazla misafir katıldı.

Damat Ümit Acar, "6 yıl önce Avrupa Birliği Gençlik projesi ile tanıştık. Birçok projede birlikte çalıştık. Hem o Türkiye’ye geldi iş için, hem de ben Hırvatistan’a gittim. Daha sonra ben eğitimim nedeniyle İngiltere’ye taşındım. Evlilik kararı aldık ve Hırvatistan’da isteme merasimi oldu. Şimdi de kültürüme uygun bir şekilde Yüksekova’da düğünümüzü yapıyoruz. Düğünümüze Avrupa, İran ve Irak’tan misafirlerimiz geldi. 2 binden fazla misafirimiz var. Bizleri yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Gelin Andreja Ausperger, "Bu kültürü bilsem de yine benim için özel oldu. Her iki ülkenin birçok kültürel farkı var ama aynı zamanda birçok benzerlik de var. Annem ve babam birçok kelimenin aynı olduğunu fark etti. İşim gereği kültürel çeşitlilik üzerine çalışıyorum. Ümit’in ailesi bizi dostane karşıladı ve aileden saydılar. Bu da bizi çok mutlu etti. Kendimi artık ailenin bir parçası hissediyorum. Hem Türkiye’de hem de Hırvatistan’da düğün yapmak istedik. İngiltere’de yaşamaya devam edeceğiz. Burada büyüklere saygıdan dolayı el öpülüyor. Bu da çok güzel, ben de yaptım. İyi ki bu iyi insanları tanımışım. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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