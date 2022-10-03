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Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı verdi

Hitit Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:51
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Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı verdi

Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı verdi
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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