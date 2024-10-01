Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a karadan işgal saldırısı'nı yalanladı

Kaynak: AA
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a karadan işgal saldırısı'nı yalanladı

Hizbullah, İsrail'in Lübnan topraklarında bazı noktalara karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerine ilişkin açıklamasını yalanladı.

Hizbullah, İsrail'in Lübnan topraklarında bazı noktalara karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerine ilişkin açıklamasını yalanladı.

Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afifi, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a girdiği yönündeki tüm iddialarının yalan olduğunu" vurguladı.

İsrail ordu güçleri ile Hizbullah arasında henüz karadan hiçbir çatışma yaşanmadığını ifade eden Afifi, "Hizbullah'ın Lübnan topraklarına girmeye cesaret eden veya girmeye çalışan düşman kuvvetleriyle doğrudan mücadeleye; onlara en büyük kayıpları verdirmeye hazır olduğunu" ifade etti.

Afifi, İsrail'in İsrail istihbarat teşkilatı "Mossad"ın karargahı ile 8200 numaralı üssün vurulmasının sadece bir başlangıç olduğunu kaydetti.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

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