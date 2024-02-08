Hizbullahçılar okullarda. Yarışma bahanesiyle okullara giriyorlar

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı ile MEB arasında imzalanan protokol çerçevesinde çocukları hedef alan “Siyer Yarışması” adı altında “yarışma” düzenlenecek. Eğitim yılının başında okullara gönderilen yazıyla duyurulması istenen yarışma için, MEB’e bağlı okulların kullanacağı ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan yarışma, İzmir’de 9 farklı ilçede MEB’e bağlı 11 okulda yapılacak. Okullardan 7’si imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi.

Birgün gazetesinden Berkay Sağol’un haberine göre, vakfın hedef kitlesi 4. ile 12. sınıf, 2008 ve sonrası doğumlu olup örgün eğitimde okumayan çocuklar oluşturuyor. Söz konusu yarışmanın sorularını ise Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu hazırlayacak. “O’nu oku, O’nu yaşa” temasında yapılacak olan “yarışmanın” amacı ise çocuklara Peygamber’in hayatının öğretilmesi olarak belirtildi.

Dört farklı kategoride yapılacağı belirtilen yarışmada, birinci ve ikinci kategori kapsamında 4 ila 8. sınıf öğrencileri Abdullah Ayyıldız’ın “Alemlere Rahmet Efendimiz (SAV)” adlı kitabından sorumlu tutulacak. Üç ve dördüncü kategori kapsamında olan 9 ila 12. sınıf öğrencileri ve diğer olarak belirtilen çocuklar ise İbrahim Dağılman’ın “Hz. Muhammed (SAV) En güzel örnek” isimli kitabı zorunlu tutuldu.

VAKIF BAŞKANI ESKİ HÜDA-PAR YÖNETİCİSİ

Yarışmayı gerçekleştirecek olan Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Genel Başkanı olan Mehmet Beşir Şimşek, eski bir HÜDA-PAR yöneticisi. Aynı zamanda gerici faaliyetleriyle dikkat çeken Alimler ve Medreseler Birliği’nin (İttihadul Ulema) Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor. Alimler ve Medreseler Birliği’nin genel başkanlığını ise Hizbullah’ın eski İran sorumlusu olduğu belirtilen Enver Kılıçarslan yapıyor. Ayrıca yarışma için belirtilen kitap temin noktalarından biri de İzmir Konak’taki İlhan Dalgıç. Dalgıç’ın aynı zamanda 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde HÜDA-PAR’ın Bayraklı Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenildi.