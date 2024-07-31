Hizbullah'ın üst düzey ismi öldürüldü. Açıklama geldi

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Seyid Muhsin" kod adıyla bilinen Şükür'ün İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hava saldırısı sırasında Fuad Şükür'ün binada olduğunu belirtmiş, ancak enkaz altında olduğu için kendisine ulaşılmasının mümkün olmadığını ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürdüğünü açıkladı. Saldırının savaş uçaklarıyla yapıldığı belirtilirken, Şükür'ün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğu öne sürüldü.

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İsrail, Şükür'ün 8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'e yönelik saldırıları yönettiğini ve 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusunu olduğunu öne sürdü. Ayrıca, İsrail basını Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığını aktardı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983 yılında Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasına düzenlenen bombalı saldırıda rol oynadığı iddiasıyla Washington'un en çok aranan teröristleri arasında yer alıyordu.