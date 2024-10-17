Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe

Hizbullah, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine yönelik bir dizi füze saldırısı gerçekleştirdiğini ve Labbouneh Tepeleri'nde bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah’ın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Kiryat Shmona’ya en az 10 füze fırlatıldığı belirtildi. Sosyal medyada şehirdeki patlama ve yangın görüntüleri paylaşılırken, Hizbullah ayrıca Labbouneh Tepeleri'nde bir tankın vurulduğunu duyurdu.

Saldırıyı doğrulayan İsrail basını en az 10 füze fırlatıldığını yazdı.

Saldırının ardından tankın alev aldığı görüntüler amatör kameralarla kaydedildi. İsrail’den ise Hizbullah’ın eylemlerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.