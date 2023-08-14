Hızla kilo verdiriyor. Kalp krizine duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Faydaları saymakla bitmeyen deniz yosunu bitkisini ölümcül hastalıklarla savaşması dikkat çekti.

DENİZ YOSUNU NEDİR?

Su yosunları ya da algler, sucul fotosentetik ökaryotları tanımlamak için kullanılan ve birbirleriyle akraba olmayan çeşitli grupları içine alan resmî olmayan bir terimdir.

DENİZ YOSUNUNUN FAYDALARI

-Deniz yosunu kötü kolesterolü düşürür. Aynı zamanda tansiyonu da dengeleyen deniz yosunu kalp krizi riskini bir hayli azaltır.

-Deniz yosunu metabolizmanın hızlanmasına yardım eder. Hızlanan metabolizma ise kilo vermenizi sağlar.

-Karayipler'de birçok insan yüksek çinko içeriği nedeniyle deniz yosununu afrodizyak olarak kullanıyor.

-Yosun saçların daha güçlü olması için yararlı bir bitkidir. Bunun için saçları yosun ile yıkamak yeterlidir.

-Yosunun zayıflatma özelliği bilinmektedir. Yosun zayıflanması istenilen yerlere sürülür.

-Yosunun selülit giderici özelliği de bulunmaktadır. Bunun için selülit olan bölgeye sürülmesi gerekmektedir.

-Yosunun cilt bakımındaki bir başka özelliği ise çok iyi bir cilt maskesi olmasıdır. Yosunu normal maske gibi kullanabilirsiniz.

-Yosunun haşlanarak tüketilmesi bağırsakta oluşan kurtların dökülmesine katkı sağlar.

-Yosun bitkisi otlarla beslenen balıklar için ek bir besin kaynağıdır.

-Yosun bitkisinin içinde herhangi bir katkı maddesi yoktur ve bu sebeple de deniz gibi yerlerde doğal olarak oluşan yosun diğer yapay yemlere kıyasla daha fazla faydalıdır.

DENİZ YOSUNU NASIL TÜKETİLİR?

Deniz yosunu, denizde yaşadığı için vitamin ve mineral açısından çok zengin bir bitkidir. Genellikle

Asya mutfağında tercih edilen deniz yosunu aşağıdaki şekillerde tüketilebilmektedir

Hamur işleri yapımında,

Çeşitli çorbalarda,

Meze yapımında,

Sushi yapımında,

Bitki çayı olarak,

Kızartılarak,

Çiğ şekilde tüketilebilmektedir.

Çiğ olarak tüketilen deniz yosunu, diğer kullanım yöntemlerine göre daha sağlıklıdır. Sushi olarak kullanımında, deniz yosunu özel yöntemlerle kurutularak preslenmektedir. Nadir olsa da kızartılarak da tüketilebilmektedir. Ancak deniz yosunu kızartıldığında içerisindeki vitamin ve mineral oranı oldukça azalmaktadır.

Herhangi bir rahatsızlık durumunda tedavi amacıyla bu bitkilerin kullanılması yerine, doktor kontrolüne gidilmesi gerekmektedir.