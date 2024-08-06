Hızlı tren Kütahya'dan da geçecek

Proje kapsamında planlanan hattın Kütahya'nın Alayunt İstasyonu yakınından geçeceği belirtildi. Bu gelişmenin, kentin turizm sektörüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Toplantıda, ulaşım, tarım, turizm ve sanayi gibi kritik sektörlerde yapılan çalışmaların ilerleme durumu da değerlendirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen bu toplantıya milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, ticaret ve sanayi odası üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, iş insanları ve organize sanayi bölgesi müdürleri katıldı. Toplantıda Kütahya'da tarım, ulaşım, turizm ve sanayi sektörlerindeki mevcut sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmalar ele alındı.

Vali Musa Işık, dört sektör üzerine odaklanan toplantılar sonucunda belirlenen problemlerin çözümü için hangi aşamada olunduğunu, kimlerin ne gibi sorumluluklar üstlendiğini ve bu sorumlulukların ne ölçüde yerine getirildiğini masaya yatıracaklarını belirtti.