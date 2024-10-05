Hızlı yükseldi! Edis’in yeni şarkısı bir numara oldu

Edis’in geçen hafta yayınladığı Azar Azar şarkısı trendlerde ilk sıraya yerleşti.
‘AZAR AZAR' BİR NUMARA OLDU
Yayınladığı ilk günden müzik platformlarında ilk 50 listelerine giren ünlü şarkıcı Edis, YouTube'un en çok izlenenleri listelediği trend listesinde bir numaraya yükseldi.
EDİS’İN HIZLI YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR
Kısa sürede sevilen şarkının müziği ve sözleri kadar yeni modern dans koreografilerinin yer aldığı, mahkeme konseptli klibi de çok beğenildi.
Melih Kun'un yönetmenliğinde çekilen klip için Silivri'de eski bir casino mahkeme salonuna dönüştürülmüştü.
Edis'in dinleyicisiyle ilk kez Harbiye Açıkhava konserinde buluşturduğu ’’Azar Azar’’ın sözleri Emrah Karakuyu, müziği Emrah Karakuyu ile Kadir Akgöl’e ait. Düzenlemesi ise Kadir Akgöl, Gökberk Çırakoğlu, Khalil Cherradi, Elber Tutkus ve Zeki Arkun’un imzalarını taşıyor.
AZAR AZAR’IN ŞARKI SÖZLERİ
Öyle bakma inanırım yalan yalan yalan
Kime sorsam şu halimi harap harap harap
Ölsem de geçmez bir acı bu yakar yakar yakar
Yiyip bitirdi şu kalbimi azar azar azar
Kim haklı kim mağdur
Yavaş ol be birazcık sağduyu
Yine hislerime yaptın taarruz
Ama gözlerin geliyor bana makul
Kim haklı kim mağdur
Yavaş ol be birazcık sağduyu
Yine hislerime yaptın taarruz
Ama gözlerin geliyor bana makul
O uzun gecelerde
Nasıl ağladım be can dayanmadı
Dedim onda da kalp var
Belki akıllanır
Bir yanım sana hasta
Ne yapsan yine hiç aldırmadı
Bir yanım toplanmış
Kaçıyor adım adım
Öyle bakma inanırım yalan yalan yalan
Kime sorsam şu halimi harap harap harap
Ölsem de geçmez bir acı bu yakar yakar yakar
Yiyip bitirdi şu kalbimi azar azar azar
Azar azar azar
Tabi her olayda kaçmak geliyor pratik
Kafama neler çarpsan taş ya da granit
Sana geliyor komik ama bana trajik
Huzur yok artık içinde gram hiç
Her olayda kaçmak geliyor pratik
Kafama neler çarpsan taş ya da granit
Sana geliyor komik ama bana trajik
Huzur yok artık içinde gram hiç
O uzun gecelerde
Nasıl ağladım be can dayanmadı
Dedim onda da kalp var
Belki akıllanır
Bir yanım sana hasta
Ne yapsan yine hiç aldırmadı
Bir yanım toplanmış
Kaçıyor adım adım
Öyle bakma inanırım yalan yalan yalan
Kime sorsam şu halimi harap harap harap
Ölsem de geçmez bir acı bu yakar yakar yakar
Yiyip bitirdi şu kalbimi azar azar azar
Öyle bakma inanırım yalan yalan yalan
Kime sorsam şu halimi harap harap harap
Ölsem de geçmez bir acı bu yakar yakar yakar
Yiyip bitirdi şu kalbimi azar azar azar
EDİS KİMDİR?
Edis Görgülü, 28 Kasım 1990 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalıştı.
Küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu. Daha 4 yaşındayken piyano çalmaya başladı. Lise eğitimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Bu dönemde İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı. Öte yandan İstanbul Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim aldı.