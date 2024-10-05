Hızlı yükseldi! Edis’in yeni şarkısı bir numara oldu

Edis’in geçen hafta yayınladığı Azar Azar şarkısı trendlerde ilk sıraya yerleşti.

‘AZAR AZAR' BİR NUMARA OLDU

Yayınladığı ilk günden müzik platformlarında ilk 50 listelerine giren ünlü şarkıcı Edis, YouTube'un en çok izlenenleri listelediği trend listesinde bir numaraya yükseldi.

EDİS’İN HIZLI YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Kısa sürede sevilen şarkının müziği ve sözleri kadar yeni modern dans koreografilerinin yer aldığı, mahkeme konseptli klibi de çok beğenildi.

Melih Kun'un yönetmenliğinde çekilen klip için Silivri'de eski bir casino mahkeme salonuna dönüştürülmüştü.

Edis'in dinleyicisiyle ilk kez Harbiye Açıkhava konserinde buluşturduğu ’’Azar Azar’’ın sözleri Emrah Karakuyu, müziği Emrah Karakuyu ile Kadir Akgöl’e ait. Düzenlemesi ise Kadir Akgöl, Gökberk Çırakoğlu, Khalil Cherradi, Elber Tutkus ve Zeki Arkun’un imzalarını taşıyor.

AZAR AZAR’IN ŞARKI SÖZLERİ

Öyle bakma inanırım yalan yalan yalan

Kime sorsam şu halimi harap harap harap

Ölsem de geçmez bir acı bu yakar yakar yakar

Yiyip bitirdi şu kalbimi azar azar azar

Kim haklı kim mağdur

Yavaş ol be birazcık sağduyu

Yine hislerime yaptın taarruz

Ama gözlerin geliyor bana makul

Kim haklı kim mağdur

Yavaş ol be birazcık sağduyu

Yine hislerime yaptın taarruz

Ama gözlerin geliyor bana makul

O uzun gecelerde

Nasıl ağladım be can dayanmadı

Dedim onda da kalp var

Belki akıllanır

Bir yanım sana hasta

Ne yapsan yine hiç aldırmadı

Bir yanım toplanmış

Kaçıyor adım adım

Öyle bakma inanırım yalan yalan yalan

Kime sorsam şu halimi harap harap harap

Ölsem de geçmez bir acı bu yakar yakar yakar

Yiyip bitirdi şu kalbimi azar azar azar

Azar azar azar

Tabi her olayda kaçmak geliyor pratik

Kafama neler çarpsan taş ya da granit

Sana geliyor komik ama bana trajik

Huzur yok artık içinde gram hiç

Her olayda kaçmak geliyor pratik

Kafama neler çarpsan taş ya da granit

Sana geliyor komik ama bana trajik

Huzur yok artık içinde gram hiç

O uzun gecelerde

Nasıl ağladım be can dayanmadı

Dedim onda da kalp var

Belki akıllanır

Bir yanım sana hasta

Ne yapsan yine hiç aldırmadı

Bir yanım toplanmış

Kaçıyor adım adım

Öyle bakma inanırım yalan yalan yalan

Kime sorsam şu halimi harap harap harap

Ölsem de geçmez bir acı bu yakar yakar yakar

Yiyip bitirdi şu kalbimi azar azar azar

Öyle bakma inanırım yalan yalan yalan

Kime sorsam şu halimi harap harap harap

Ölsem de geçmez bir acı bu yakar yakar yakar

Yiyip bitirdi şu kalbimi azar azar azar

EDİS KİMDİR?

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalıştı.

Küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu. Daha 4 yaşındayken piyano çalmaya başladı. Lise eğitimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Bu dönemde İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı. Öte yandan İstanbul Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim aldı.