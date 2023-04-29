Erdoğan hakkında suç duyurusu

HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefet için siyasi mevta sözlerini kullandığı için suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan hakkında suç duyurusu

Erdoğan, 21 Nisan’da Sultanahmet Camisi’nin restorasyondan sonraki açılışını gerçekleştirdi.

“SİYASİ MEVTA HALİNE GETİRECEĞİZ”

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, cami avlusu açılışında muhalefeti hedef alan Erdoğan, “Muhalefet, gelince Diyanet’i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. ‘Yuh’ yetmez, 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı” dedi.

HKP’DEN SUÇ DUYURUSU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Erdoğan’ın bu açıklamalarını yargıya taşıdı; “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Halkımızın kutsal din ibadetlerini gerçekleştirmek üzere buluştuğu ve anayasal laiklik ilkesi gereği asla siyasete alet edilmeyecek bir alanda, kamusal göreviyle hiçbir ilgisi olmadığı halde siyasi propaganda yapan şüpheli; çok tehlikeli bir biçimde ve yalan beyanla, diğer muhalefet partilerini hedef alarak inanç temelli bir düşmanlık körüklemeyi planlı bir şekilde gerçekleştirdi” denildi.

‘POTANSİYEL TAHRİK’

“Siyasi mevta” tanımına işaret edilen dilekçede, “Toplu haldeki bir inanç temelli kitleyi, hedef gösterdiği halkın diğer kesimine karşı tehlikeli bir ‘siyasal mevta’ haline getirmeye çağrı yapmak demek, tarihimizde yaşanan çok acı Sivas, Maraş, Çorum katliamlarının benzerlerinin gerçekleşmesine potansiyel olarak tahrik etmek demektir” ifadeleri kullanıldı. Erdoğan’ın bu konuşma nedeniyle cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığından yararlanmaması gerektiği vurgulanan dilekçede, “Şüpheli, cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, AKP Genel Başkanı sıfatıyla, açıkça diğer siyasi partilere yönelecek bir seçim propagandası yapmaktadır” denildi.

Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası ilk programı belli oldu Siyaset
Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası ilk programı belli oldu
Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?
TPAO'nun 4 sahada petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı Ekonomi
TPAO'nun 4 sahada petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu? Ekonomi
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Twitter sohbet odaları ile ilgili flaş karar. Tek tek engellenecekler Teknoloji - Otomotiv
Twitter sohbet odaları ile ilgili flaş karar. Tek tek engellenecekler
Akşener'e canlı yayındaki hakarete Orhan Uğuroğlu'ndan sert tepki Güncel
Akşener'e canlı yayındaki hakarete Orhan Uğuroğlu'ndan sert tepki
Bülent Ersoy yeni imajıyla olay oldu. Görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Bülent Ersoy yeni imajıyla olay oldu. Görenler tanımakta güçlük çekti