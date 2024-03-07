Hobi olarak başladı şimdi ticaretini yapıyor. Unutulmaz dizilerin aranılan oyuncusuydu

'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Geniş Aile' gibi Türk televizyonlarının sevilen dizilerinde rol alan sinema ve dizi oyuncusu Mehtap Bayri, yaklaşık 4 yıl önce Muğla’nın Yeşilyurt ilçesinde yayla evi alarak zeytin yetiştiriciliğine başladı.

Hobi olarak yaptığı işi ticarete döken Bayri, çiftçilik belgesi aldı. Bayri yaptığı açıklamada, “Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİLİK ÇOK EMEK İSTEYEN BİR İŞ”

Kısa sürede iddiasını gerçekleştiren Bayri, katıldığı bir yarışmada “kalite ödülü” aldı. Ödül aldıktan sonra açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, “Çiftçiyim artık. Belgemi de aldım. Toprak beni besliyor. Doğayı sevmiyorum, aşığım. Çiftçilik çok emek isteyen bir iş. Bütün çiftçileri ellerinden, o koca yüreklerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçiliğin yanı sıra dizi projelerine de devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından mahsullerini paylaştı.