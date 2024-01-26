Hoca dediğin böyle olur. Bir adam kul hakkı ve devletin malını yiyorsa adaletten uzaksa Müslüman değildir

Merve Elçi
Hoca dediğin böyle olur. Bir adam kul hakkı ve devletin malını yiyorsa adaletten uzaksa Müslüman değildir
Kırşehir İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık kimsenin bahsedemediği gerçekleri camide verdiği vaazda dile getirdi. Bıyık "Müslümanlığın dayandığı temel doğruluktur, adalettir. Bir adam adil değilse, dürüst ve doğru bir insan değilse, onun secdesi Allah'a ulaşmaz" dedi.

Kırşehir İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık'ın camide verdiği vaazın görüntüleri elden ele dolaşıyor. Kimsenin korkudan dile getiremediği gerçekleri vaazda açıklayan Adnan Zeki Bıyık gerçek Müslümanın tarifini verdi.

Bıyık "Niye malzemeden almış adam. Düzgün çalışmıyoruz. Müslümanlığın ana esası medarı dayanağı yani medar. Sütun demek, ayak. Dayandığı temel nedir? Doğruluktur adalettir. Malzemeden almamaktır. Bir adam adil değilse, dürüst ve doğru bir insan değilse onun secdesi Allah'a ulaşmaz" dedi.

Adnan Zeki Bıyık vaazına şöyle devam etti: "Bir adam kul hakkı yiyorsa, devletin malını yiyorsa, fütursuzca yetimin hakkına el uzatıyorsa alnı secdeden kalkmasa da Allah'ın katına ulaşmaz. Kabe'de yatsa ne yazar. Peygamberimiz bu tip insanların namazını kılmamıştır arkadaşlar."

"Müslümanlık doğruluk dinidir" diyen Kırşehir İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık "Doğru değilsek bizim Müslümanlıkla ilgimiz yok. Az önce söyledim. Bak o gence sordum. Kaldırmış elini ürüne Peygamberimiz ıslak. Kandırıyor adamı ağır gelsin terazide diye. Ne diyor peygamberimiz. Bizi aldatan bizden değildir. Bizden değil ne demek gavur ya işte gavur. Dinin gidiyor demek bu kadar büyük bir tehdittir bu. Düzgün ol. Doğru ol. İbadetinin eksiğini gediğini Allah bağışlar" dedi.

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