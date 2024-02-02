Hocaların hocası Orhan Türkdoğan hayatını kaybetti

Türk sosyolojisinin duayenlerinden olan Prof. Dr. Orhan Türkdoğan 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Düşünce ve bilim dünyasında önemli izler bırakmış olan Prof. Dr. Türkdoğan'ın vefatını Prof. Dr. Mehmet Akif Okur duyurdu.

Okur sosyal medya hesabından, "Eserleri ve öğrencileriyle Türk bilim ve düşünce hayatında iz bırakan Orhan Türkdoğan Hocamız vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Erol Güngör gibi sosyolojideki önemli isimlerin son halkası olarak bilinen Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Türk sosyolojisi ve Türk sosyo-iktisadi yapısı üzerine birçok eser yazdı.

Prof. Türkdoğan, 12 Eylül'ün ardından MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılanan isimler arasında yer alıyordu.

Çalışmalarından dolayı 1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 'Yılın Kültür Adamı' seçildi.

Prof. Dr. Türkdoğan, 2022'de yakın dostu Turan Yazgan adına verilen 'Türk Dünyası Turan Yazgan Ödülü' almıştı.

Türkdoğan'ın cenazesi 2 Şubat'ta ikindi namazını müteakip Eyüpsultan Camii'nde kılınacağı, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

TÜRKDOĞAN'IN VEFAT HABERİNİN ARDINDAN GELEN MESAJLAR

Akademi, siyaset ve düşünce dünyası Türkdoğan'ın vefat haberi sonrası birçok mesaj geldi.

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, "Ziya Gökalp ve Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu çizgisinde, Türk toplumunda milletleşme sürecinin tamamlanması ve Türk milleti için milli endişe ile gece - gündüz demeden çalışan, tarihi perspektif ve bütüncü yaklaşımla araştırma teknikleri kullanarak, çeşitli alanlarda teorik ve uygulamalı çok sayıda eser ve araştırmaya imzasını atan, Aydınlar Ocağı Genel Merkezi'nden Türkiye'nin Ayyıldızları ödülünü alan, yaptığı hizmetlerle Milliyetçi Fikrin Ölmez ve Abide Şahsiyetleri arasında yerini alan, hocaların hocası, ünlü sosyolog Prof. Dr. Orhan Türkdoğan vefat etmiştir. Allah gani gani rahmet eylesin, ruhu şad, mekânı Cennet olsun. Aile fertlerine, Türk ilim hayatına, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Cenazesi, 02 Şubat 2024 Cuma günü, İkindi Namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nden kaldırılacaktır." dedi.