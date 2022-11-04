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  • HDP’li Garo Paylan’ın vekilliği düşürülsün çağrısı. Hocalı Katliamının mimarı Türk katiliyle görüştü

HDP’li Garo Paylan’ın vekilliği düşürülsün çağrısı. Hocalı Katliamının mimarı Türk katiliyle görüştü

HDP’li Garo Paylan, Hocalı Katliamının baş sorumlularından dönemin Ermenistan Savunma Bakanı ve Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüştü.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:59
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Hocalı Katliamının mimarı Türk katiliyle görüştü. Eski AKP Pelin Gündeş'ten HDP’li Garo Paylan’ın vekilliği düşürülsün çağrısı

HDP’li Garo Paylan’ın vekilliği düşürülsün çağrısı. Hocalı Katliamının mimarı Türk katiliyle görüştü
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PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Ermeni asıllı Diyarbakır Milletvekili Faro Paylan, 613 Azerbaycan Türkü’nün katlediği Hocalı Katliamının baş sorumlusu Serj Sarkisyan ile bir araya geldi.

Eski AKP Milletvekili Pelin Gündeş, Paylan’ın görüşmesini paylaşırken Meclis’in Türk katilleriyle bir araya gelen bu isim için fezleke düzenlemesinin ve vekilliğinin düşürülmesini istedi.

Güneş, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Bir Türk Parlamenterin, Azerbaycan Türk’ü sivillerin kadın, çocuk demeden vahşice katledildiği Hocalı katliamını kutsayan Serj Sarksyan adlı piskopatla görüşmesini KINIYORUM! TBMM derhal gereğini yapmalı, bu adam hakkında fezleke düzenlerek Milletvekilliği derhal düşürülmelidir!” dedi.

HOCALI'DA NE OLMUŞTU? 

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için hareket geçti.

Aylar süren saldırılarını 1992'nin 25 Şubat'ında yoğunlaştıran Ermeniler, gece, üç koldan saldırdı.

Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam, 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu şekilde öldürülmesi, insanların derilerinin soyulması, kafalarının kesilmesi, hamile kadınların süngülenmesi, cesetlerin tanınmaz hale getirilmesi hunharca eylemler, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle yazıldı.

106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan Türk’ü katledildi.

Katliamın baş sorunlularından dönemin Ermenistan Savunma Bakanı ve Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan İngiliz gazeteci Thomas de Waal'a verdiği bir röportajda, "Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivillere dokunmayacağını düşünüyordu. Biz bu algıyı kırdık." şeklindeki sözleri, Ermeni yönetimin katliamı bilinçli şekilde gerçekleştirdiğinin itirafıydı.

 

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Zebani
4.11.2022 14:30
Kan çekmiş!  
 
Türkmen Lider Olmak?
4.11.2022 14:25
Ey Bahçeli SES ver?  
 
Yok Canim
4.11.2022 14:17
Cok yaziktir ki HDP bir turlu bu milletin partisi olmayi beceremedi. Irk, din, dil, gordukleri ne kadar bolucu kavram varsa hepsine kara sinegin zamkli kagida yapistigi gibi yapistilar yillardir.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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