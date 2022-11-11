Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''

AKP-HDP görüşmesi siyaset arenasında ve toplumda tartışmaya yol açtı. HDP'yi ‘siyasi terörist’ olarak nitelendiren iktidar kanadı, bu tutumunun aksine anayasa görüşmesi için HDP'nin kapısını çaldı. Gelişmelere tepki göstermesi beklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise AKP-HDP görüşmesini normal karşıladı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Muhalefete yönelik sert eleştirileri ile öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha önce ‘MHP’ ve ‘Bahçeli’ hakkında sessiz kalmasına ilişkin gelen bir soruya, "MHP'den bize oy akışı var, kesilsin istemiyoruz" yanıtını vermişti.

Özdağ, Bahçeli'nin AKP-HDP görüşmesini ‘normal’ karşılmasının ardından suskunluğunu bozdu.

Özdağ'ın Bahçeli hakkındaki sözleri şöyle:

"GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR"

"Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında HDP'yle görüşmeyi normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor."