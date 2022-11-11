11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! "Kendisine verilen görevi yerine getiriyor"

Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! "Kendisine verilen görevi yerine getiriyor"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ‘AKP-HDP görüşmesini normal karşılamasını’ değerlendiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor" dedi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 04:11
Takip Et

Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu: Kendisine verilen görevi yerine getiriyor

Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
+
Aa
-

AKP-HDP görüşmesi siyaset arenasında ve toplumda tartışmaya yol açtı. HDP'yi ‘siyasi terörist’ olarak nitelendiren iktidar kanadı, bu tutumunun aksine anayasa görüşmesi için HDP'nin kapısını çaldı. Gelişmelere tepki göstermesi beklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise AKP-HDP görüşmesini normal karşıladı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Muhalefete yönelik sert eleştirileri ile öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha önce ‘MHP’ ve ‘Bahçeli’ hakkında sessiz kalmasına ilişkin gelen bir soruya, "MHP'den bize oy akışı var, kesilsin istemiyoruz" yanıtını vermişti.

Özdağ, Bahçeli'nin AKP-HDP görüşmesini ‘normal’ karşılmasının ardından suskunluğunu bozdu.

Özdağ'ın Bahçeli hakkındaki sözleri şöyle:

"GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR"

"Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında HDP'yle görüşmeyi normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
2
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
3
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
4
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
5
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
6
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
7
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Lazio ve Juventus tek golle kazandı
﻿Lazio ve Juventus tek golle kazandı
﻿Lazio ve Juventus tek golle kazandı
﻿Real Madrid Benzema'sız da kazandı
﻿Real Madrid Benzema'sız da kazandı
﻿Real Madrid Benzema'sız da kazandı
﻿İzmir’de karşı şeride geçen TIR durağa daldı: 5 yaralı
﻿İzmir’de karşı şeride geçen TIR durağa daldı: 5 yaralı
﻿İzmir’de karşı şeride geçen TIR durağa daldı: 5 yaralı
﻿Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
﻿Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
﻿Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.