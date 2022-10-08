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Vatandaşlarını uyardı: İran'a gitmeyin

İran'ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki protestoların başlamasıyla birlikte Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını uyardı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 00:22
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Hollanda Dışişleri Bakanlığından vatandaşlarına İrana gitmeyin uyarısı

Vatandaşlarını uyardı: İran'a gitmeyin
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran’da artan güvenlik sıkıntısı nedeniyle İran’ın renk kodunun kırmızıya dönüştürüldüğü bildirilirken, "İran’a gitmeyin. İran’da mı kalıyorsunuz? O zaman güvenli bir şekilde ülkeyi terk edin. Ülkede birçok noktada şiddete yol açabilecek gösteriler olabilir. 

"KEYFİ OLARAK GÖZALTINA ALABİLİR"

Son dönemde gösterilerin sayısı arttı. Polis, keyfi olarak sert davranabilir. Gösterilere katılan kişiler tutuklanma ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. İran makamları ayrıca yabancı uyrukluları keyfi olarak gözaltına alabilir veya kovuşturabilir. Hollanda'nın bu durumda konsolosluk yardımı sunma olanakları, özellikle de İran vatandaşıysanız veya İran vatandaşıysanız çok sınırlıdır" denildi.

Bakanlık ayrıca İran'da bulunan vatandaşlara Dışişleri Bakanlığı Bilgi Servisi'ne kayıt olması konusunda uyarıda bulundu. Seyahat edecek kişilere öncesinde seyahat tavsiyesinin tamamının okunması gerektiğinin de altını çizdi.  (İHA)

 

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ahmet mehmedi
8.10.2022 00:33
SELAM  
 
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