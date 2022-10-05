Türkiye'deki İranlılar laikliğin gerilemesinden şikayet etti. 'Türkiye İran'a benzemeye başladı'

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkeyi ayağa kaldırmıştı.

ABD merkezli Al Monitor sitesi, ülkelerindeki İslam rejiminden kaçmak isteyen İranlılar için bir zamanlar “güvenli sığınak” olan Türkiye'nin artık farklı bir ülke olduğu yorumunda bulundu.

Makalede, İran'daki ekonomik kriz ve vize sıkıntıları nedeniyle Türkiye'nin İranlıların gidebildiği az sayıda ülkeden biri olduğu, İranlıların Türkiye'de başörtüsüz dolaşabildiği, alkollü içki içip eğlenebildiği kaydedildi. Ülkelerinde yasaklı bazı İranlı sanatçıların da Türkiye'de konserler verdiği, birçok İranlı gencin daha özgür bir hayat için Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiği belirtildi.

“TÜRKİYE, İRAN’A BENZEMEYE BAŞLADI”

Öte yandan Al Monitor, bu tablonun özellikle Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesi değişmeye başladığı değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de insan haklarının tehlikede olduğu yorumunu içeren yazıya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dini gruplara yakın tavrı ve laik yaşam tarzına yönelik rahatsızlıklar nedeniyle, İranlılar, Türkiye'de kültür üzerinde İran'dakine benzer bir baskı kurulduğuna inanıyor.

KONSERLERİN İPTAL EDİLMESİ

Yazıda Zeytinli Rock Festivali'nin ve birçok konserin iptal edilmesi ve gece müzik yasağının devam etmesi de Türkiye'deki duruma örnek gösterildi. Ayrıca şarkıcı Gülşen'in tutuklanması ve İranlı ünlü müzisyen Mohsen Namjoo'nun konserinin “Kuran’la dalga geçtiği” iddiası üzerine yasaklanması da hatırlatılarak “Hükümetle uyumlu değilse Türkiye'de hiçbir müziğin çalmasına izin yok” denildi.

“ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDEKİ PROTESTOLAR TESADÜF DEĞİL”

Al Monitor, Türkiye'deki İranlıların ülkede laikliğin ve ifade özgürlüğünün giderek gerilediğinin farkında olduğunu belirterek Türkiye'deki Mahsa Amini protestolarının Atatürk heykeli önünde düzenlenmesinin de bir tesadüf olmadığını vurguladı.

Ülkelerinde laikliğin bir gecede yok olduğunu hatırlayan İranlıların laik hayat yaşayabilecekleri az sayıda yerden biri olan Türkiye'deki gelişmelere tepki duyduğu ifade edildi.

MAHSA AMİNİ

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.