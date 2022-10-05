5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Türkiye'deki İranlılar laikliğin gerilemesinden şikayet etti. 'Türkiye İran'a benzemeye başladı'

Türkiye'deki İranlılar laikliğin gerilemesinden şikayet etti. 'Türkiye İran'a benzemeye başladı'

ABD merkezli Al Monitor sitesinin haberine göre İranlılar, Türkiye’de laikliğin gerilemesinden endişeli olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 15:06
Takip Et

Türkiye'deki İranlılar laikliğin gerilemesinden şikayet etti

Türkiye'deki İranlılar laikliğin gerilemesinden şikayet etti. 'Türkiye İran'a benzemeye başladı'
+
Aa
-

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkeyi ayağa kaldırmıştı.

ABD merkezli Al Monitor sitesi, ülkelerindeki İslam rejiminden kaçmak isteyen İranlılar için bir zamanlar “güvenli sığınak” olan Türkiye'nin artık farklı bir ülke olduğu yorumunda bulundu.

Makalede, İran'daki ekonomik kriz ve vize sıkıntıları nedeniyle Türkiye'nin İranlıların gidebildiği az sayıda ülkeden biri olduğu, İranlıların Türkiye'de başörtüsüz dolaşabildiği, alkollü içki içip eğlenebildiği kaydedildi. Ülkelerinde yasaklı bazı İranlı sanatçıların da Türkiye'de konserler verdiği, birçok İranlı gencin daha özgür bir hayat için Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiği belirtildi.

“TÜRKİYE, İRAN’A BENZEMEYE BAŞLADI”

Öte yandan Al Monitor, bu tablonun özellikle Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesi değişmeye başladığı değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de insan haklarının tehlikede olduğu yorumunu içeren yazıya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dini gruplara yakın tavrı ve laik yaşam tarzına yönelik rahatsızlıklar nedeniyle, İranlılar, Türkiye'de kültür üzerinde İran'dakine benzer bir baskı kurulduğuna inanıyor.

KONSERLERİN İPTAL EDİLMESİ

Yazıda Zeytinli Rock Festivali'nin ve birçok konserin iptal edilmesi ve gece müzik yasağının devam etmesi de Türkiye'deki duruma örnek gösterildi. Ayrıca şarkıcı Gülşen'in tutuklanması ve İranlı ünlü müzisyen Mohsen Namjoo'nun konserinin “Kuran’la dalga geçtiği” iddiası üzerine yasaklanması da hatırlatılarak “Hükümetle uyumlu değilse Türkiye'de hiçbir müziğin çalmasına izin yok” denildi.

“ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDEKİ PROTESTOLAR TESADÜF DEĞİL”

Al Monitor, Türkiye'deki İranlıların ülkede laikliğin ve ifade özgürlüğünün giderek gerilediğinin farkında olduğunu belirterek Türkiye'deki Mahsa Amini protestolarının Atatürk heykeli önünde düzenlenmesinin de bir tesadüf olmadığını vurguladı.

Ülkelerinde laikliğin bir gecede yok olduğunu hatırlayan İranlıların laik hayat yaşayabilecekleri az sayıda yerden biri olan Türkiye'deki gelişmelere tepki duyduğu ifade edildi.

MAHSA AMİNİ

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türk kadını uyan ve Atamızın bizlere verdiği haklarını koru lutfen
5.10.2022 15:41
Bu ülkede kadın hakları,kadına seçme seçilme hakkı ,sosyal yaşam ve kariyer hakkı Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandırdıkları,böyle olunca Türk kadını bunun mucalesini vermedi,  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
3
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
4
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
5
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
6
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
7
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.