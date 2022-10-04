Yasağa rağmen İran'da başörtüsünü çıkardı hakemliği Masha Amini için bıraktı

İran halkının birçok bölümünden de yaşananlara tepkiler yükseliyor.

İran’da sokaklarda mevcut iktidar ve dayatmalara karşı Masha Amini’nin ardından başlayan protestolar dinmiyor.

İran Basketbol Federasyonu’nun milli hakemi Shima Hafezian da “kadın, yaşam, özgürlük!” sloganıyla protestolara destek için hakemlik kıyafetini ve başörtüsünü çıkardı.

Hakem Hafezian, federasyonla bir daha çalışmayacağını resmen açıkladı.