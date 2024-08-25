Hollanda Grand Prix'inde zafer Norris'in

Kaynak: AA
Hollanda Grand Prix'inde zafer Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte yapılan yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Damalı bayrağı ilk sırada Norris geçti. Hollandalı Max Verstappen (Red Bull), liderin 22.896 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. Üçüncü sırada yer alan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise liderin 25.439 saniye gerisinde finiş çizgisine geldi.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lando Norris ve Lewis Hamilton 2'şer, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si, 30 Ağustos-1 Eylül'de koşulacak.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 295

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225

3. Charles Leclerc (Monako): 192

4. Oscar Piastri (Avustralya): 179

5. Carlos Sainz (İspanya): 172

- Takımlar

1. Red Bull: 434

2. McLaren: 404

3. Ferrari: 370

4. Mercedes: 276

5. Aston Martin: 74

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