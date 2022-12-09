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90 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda boş koltuk yok

Dünya Kupası'nda Hollanda-Arjantin maçı büyük ilgi gördü.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 23:22
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Hollanda ile Arjantin maçına büyük ilgi

90 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda boş koltuk yok
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Arjantin'in Katar 2022'de oynadığı beş maçın üçü, yaklaşık 90.000 kişilik kapasiteyle bu Dünya Kupası'nın en büyüğü olan Lusail Stadyumu'nda oynandı ve hemen hepsinde tribünler oldu.

Bu geceki Hollanda maçında da boş koltuk yoktu.

Doha’da dünya kupasını izleyen gazeteciler tribünlerin dolu olmasını Messi’ye bağladılar ve “dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce insan Messi için stada koşuyor” dediler.

Hollanda maçı önce gündüz 800 riyal olan maç biletleri, akşam saatlerinde karaborsa  3.000 riyale (16.000 Türk Lirası) kadar yükseldi.

Futbolseverler FİFA’yı karaborsaya karşı önlem almamakla eleştiriyor.

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