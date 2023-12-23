Hollanda Ukrayna'ya 18 adet F-16 savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor

Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya 18 adet F-16 savaş uçağının teslim edileceğini açıkladı.

Paylaşımında söz konusu kararın ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri desteği sağlama konusundaki kararlılığını teyit ettiğini" belirten Rutte, jetlerin teslimatı için Dışişleri Bakanlığından ihracat izninin ve Ukrayna'daki personel ve altyapı kriterlerinin yerine getirilmesinin beklendiğini söyledi.

Başbakan Rutte, teslimat için gerekli prosedürlerin ne zaman tamamlanacağına dair bir tarih vermedi.

Görüşmede ayrıca AB Konseyi'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararının da ele alındığını dile getiren Rutte, Zelenskiy'e "gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanılması öngörülen olağanüstü zirvede Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardım konusunda anlaşmaya varılması için her türlü çabayı göstereceği konusunda" güvence verdiğini ifade etti.

Zelenskiy ise yaptığı X'deki paylaşımında F-16 savaş uçağı kararından ötürü Rutte'ye teşekkürlerini ileterek, "Ukrayna'ya en kısa sürede 50 milyar avroluk mali yardımın sağlanmasının önemini vurguladım." ifadesini kullandı.

Şubat 2022'den beri Rusya ile savaşan Ukrayna, Avrupa ülkelerinden uzun süredir savaş uçakları talep ediyordu. Bu talep doğrultusunda Danimarka, Hollanda, Norveç ve Belçika, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı temin edebileceklerini açıklamıştı.

ABD, ağustos ayında, kendi üretimi olan F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesi için Hollanda ve Danimarka'ya onay verdiğini duyurmuştu.

Romanya'da, kasım ayında, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verilecek bir merkez açılmıştı.