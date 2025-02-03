Hollanda’da enflasyon yüzde 3,3’e geriledi

Hollanda İstatistik Kurumu’nun (CBS) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon oranı Ocak 2025’te yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Bu oran, Haziran 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeyi temsil ediyor. Enflasyonun düşüşünde en büyük etken, motor yakıtları da dahil olmak üzere enerji fiyatlarındaki gerileme oldu. Aralık 2024’te yüzde 1,5 artan enerji fiyatları, Ocak 2025’te yüzde 1,4 düşüş gösterdi.

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Hizmet sektöründe fiyat artışı Aralık 2024’te yüzde 5,8 iken, Ocak 2025’te yüzde 4,4’e geriledi. Gıda, içecek ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artış ise hızlanarak yüzde 6,7’den yüzde 7’ye yükseldi. Sanayi ürünlerinin fiyatlarında ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

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Aylık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Aralık 2024’te yüzde 0,1 artış kaydederken, Ocak 2025’te yüzde 0,3 oranında geriledi. Avrupa Birliği ile uyumlu tüketici fiyatları endeksine (HICP) göre ise yıllık bazda enflasyon Ocak 2025’te yüzde 2,9 olarak hesaplandı. Bu oran, Aralık 2024’te yüzde 3,9 seviyesindeydi.

Hollanda’daki enflasyon oranının düşmesi, Avrupa genelinde enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğine dair olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi halinde enflasyondaki düşüş trendinin sürebileceğini belirtiyor.

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