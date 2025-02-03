Hollanda’da enflasyon yüzde 3,3’e geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda’da enflasyon yüzde 3,3’e geriledi

Hollanda’da yıllık enflasyon oranı, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 3,3’e gerileyerek Haziran 2024’ten bu yana en düşük seviyesine indi. Aralık 2024’te yüzde 4,1 olarak kaydedilen enflasyonun düşüşünde enerji fiyatlarındaki azalma belirleyici oldu.

Hollanda İstatistik Kurumu’nun (CBS) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon oranı Ocak 2025’te yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Bu oran, Haziran 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeyi temsil ediyor. Enflasyonun düşüşünde en büyük etken, motor yakıtları da dahil olmak üzere enerji fiyatlarındaki gerileme oldu. Aralık 2024’te yüzde 1,5 artan enerji fiyatları, Ocak 2025’te yüzde 1,4 düşüş gösterdi.

Polonya Aralık enflasyonu açıklandıPolonya Aralık enflasyonu açıklandı

Hizmet sektöründe fiyat artışı Aralık 2024’te yüzde 5,8 iken, Ocak 2025’te yüzde 4,4’e geriledi. Gıda, içecek ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artış ise hızlanarak yüzde 6,7’den yüzde 7’ye yükseldi. Sanayi ürünlerinin fiyatlarında ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

Endonezya enflasyonu son 25 yılın en düşük seviyesindeEndonezya enflasyonu son 25 yılın en düşük seviyesinde

Aylık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Aralık 2024’te yüzde 0,1 artış kaydederken, Ocak 2025’te yüzde 0,3 oranında geriledi. Avrupa Birliği ile uyumlu tüketici fiyatları endeksine (HICP) göre ise yıllık bazda enflasyon Ocak 2025’te yüzde 2,9 olarak hesaplandı. Bu oran, Aralık 2024’te yüzde 3,9 seviyesindeydi.

Hollanda’daki enflasyon oranının düşmesi, Avrupa genelinde enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğine dair olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi halinde enflasyondaki düşüş trendinin sürebileceğini belirtiyor.

Malezya'da yıllık enflasyon oranı açıklandıMalezya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı

Son Haberler
Çarpmamak için refüje çıktı: 2 yaralı
Çarpmamak için refüje çıktı: 2 yaralı
Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Kalbinden bıçaklanmıştı! Öğrenci evi cinayetinde yeni gelişme
Kalbinden bıçaklanmıştı! Öğrenci evi cinayetinde yeni gelişme
Hazine arazisinde kaçak kazı yapanlara operasyon
Hazine arazisinde kaçak kazı yapanlara operasyon
Fransa'yı Eurovision 2025'te kimin temsil edeceği belli oldu
Fransa'yı Eurovision 2025'te kimin temsil edeceği belli oldu