Hollanda'da imalat üretimi ivmelendi

Hollanda'da imalat üretimi Kasım 2024’te aylık bazda %1,3 oranında arttı. Bu, Ekim 2024’te kaydedilen %0,1’lik artışa göre belirgin bir ivme kazandığını gösteriyor. İmalat sektöründeki bu olumlu gelişmeler, bazı ana sektörlerdeki üretim artışlarıyla desteklendi. Öne çıkan sektörler arasında içki üretimi, deri ve ayakkabılar, elektrikli ürünler ve makine üretimi yer aldı.

İçki üretimi, Ekim ayında %3'lük bir düşüş yaşarken, Kasım’da %3,2 oranında bir artış gösterdi. Deri ve ayakkabı sektöründe de benzer bir iyileşme yaşandı, üretim %1,1 oranında arttı. Elektrikli ürünlerde ise üretim %4,3 gibi güçlü bir artış sağladı, Ekim’de ise bu oran %6,2’lik bir düşüş göstermişti. Makine sektöründeki üretim de %2,2 artarak, Ekim’deki %1,6’lık azalmayı telafi etti.

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Tekstil sektöründeki üretim %4,2 oranında bir artışla dikkat çekerken, bu sektördeki büyüme Ekim’de yalnızca %2,1 seviyesinde kalmıştı. Temel metallerde üretim %9,5 oranında artarak, Ekim ayında görülen %2’lik artışı aşmış oldu. Diğer sanayi ürünlerinde de büyüme devam etti; üretim %3,4 oranında arttı.

Ancak bazı sektörlerde üretim gerilemeye devam etti. Mobilya üretimi %5,2 oranında düşerken, bu sektörde Ekim ayında %1,5 oranında bir artış yaşanmıştı. Diğer ulaşım araçları sektöründe de %3,7 oranında bir düşüş yaşandı. Metal ürünlerinde ise üretim %1,1 oranında azaldı, Ekim ayında ise bu oran %0,9 artış göstermişti.

Yıllık bazda, Hollanda'nın imalat sektörü genel olarak %0,1 oranında bir daralma yaşadı. Ancak bu oran, Ekim ayında kaydedilen %1,7'lik daralmaya göre önemli bir iyileşmeyi yansıtıyor. Bu durum, Hollanda'nın üretim sektöründeki toparlanmanın devam ettiğini ve ekonominin yavaş yavaş stabil bir büyüme sergilemeye başladığını gösteriyor.

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