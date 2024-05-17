Hollanda'da parklara ücretsiz güneş kremi. Avrupa bizi kıskanıyor diye yıllarca yalan söylediler

Kuzey Avrupa ülkelerinde küresel ısınmasının artması ile devletler çözüm için harekete geçti.

Hollanda’da ücretsiz güneş kremi hizmetine başladı. İktidarın "Avrupa bizi kıskanıyor" yalanı bir kez daha gözler önüne serildi.

Geçen yıl Hollanda’da artan cilt kanserleri ile mücadele kapsamında topluma alışkanlık kazandırmak için ücretsiz güneş kremi dağıtılmıştı.

Bu kez Hollanda' da açık alanlara ve parklara ücretsiz güneş kremi otomatları koymaya başladı.

Hollanda’nın bu adımı sosyal medyada viral olurken takdir de topladı. Türkiye'de ise güneş kremi fiyatlarının tavan yapmasıyla dar gelirli vatandaş alamaz oldu.

Videoda konuşan Türk bir kadın Hollanda’da ücretsiz güneş kremi otomatların olduğunu anlatarak deniyor.

Öte yandan uzmanlar ise güneş ışınlarından cildi korumak için güneş kreminin önemine de işaret ediyor. Güneş kremi cilt lekelerinin ve kırışıklarının önüne geçmek için önemli ürünlerden biridir.

Ayrıca sadece yaz aylarında değil kış aylarında da güneş kreminin kullanılması öneriliyor.

GÜNEŞ KREMİNİN FAYDALARI:

Cilt kanseri riskini azaltır

Cildin nemini korur

Erken yaşlanmayı önler

Ciltteki kırışıkları ve lekeleri önler

Cildin parlamasını sağlar.