Hollanda'dan kritik Lübnan uyarısı. Ziyaret etmeyin

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Hollanda'dan kritik Lübnan uyarısı. Ziyaret etmeyin

Dışişleri Bakanlığının acil durumlar ve seyahat uyarıları için kullandığı X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Lübnan'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılırken Hollanda vatandaşlarına "ticari uçuşlar hala açıkken" ve "mümkün olan en kısa sürede" bu ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden Hollanda vatandaşlarından Beyrut'taki büyükelçilikle irtibatta kalmaları ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.

Öne Çıkanlar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı Spor
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı Spor
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru!
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar Yaşam
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?" Gündem
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?"
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı Magazin
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı