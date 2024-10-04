Hollandalı eski futbolcu Türk futbolunun durumunu böyle özetledi: Vizyonları yok

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın aldığı kötü sonuçlar Türk futbolundaki durumu bir kez daha ortaya koydu. Bu sezon hiçbir Türk takımı Şampiyonlar Ligi’ne katılamazken, elemelere katılan Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini geçemeyerek UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye başladı.

Kurulan büyük kadrolar ve göreve getirilen dünyaca ünlü teknik adamlara rağmen gelmeyen başarılar büyük hayal kırıklığına neden olurken her sezon değişen kadrolar kulüplerin mali yükünün artmasına neden oluyor.

Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz Fenerbahçe’nin Twente ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası yaptığı yorumda Türk kulüpleri ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Türk takımlarının vizyonunun olmadığını belirten Boulahrouz, sürekli değişen kadrolara ve yapılan yüksek maliyetli transferlere dikkat çekti.

Boulahrouz şu ifadeleri kullandı:

“Türk takımlarının pek aşığı değilim! Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin en iyi kulüplerinden korkmasına gerek olmadığına inanıyorum! Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir isimi olan teknik direktör alırlar. Her yıl bir şeyleri değiştirirler. Sürekli farklı oyuncular, farklı teknik direktörler... Kesinlikle bir vizyonları yok. Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz bir şeyler kesinlikle var."