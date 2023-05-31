Hollandalı futbolcuya hapis yolu gözüktü

Milli futbolcu Quincy Promes’e 1.360 kilo kokain kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Hollandalı futbolcuya hapis yolu gözüktü

Spartak Moskova’da forma giyen Hollandalı forvet Quincy Promes’in Hollanda veya Belçika'ya 1.360 kilo uyuşturucu sokmasından şüphe edildiği aktarıldı. Futbolcunun avukatı ise iddialar hakkında basına yorum yapmaktan kaçındı.

DURUŞMAYA KATILMAYACAK
Ajansspor’un haberine göre 5 Haziran’da olaya dair yargılama yapılacak. Quincy Promes'in ise söz konusu duruşmaya katılması düşük ihtimal. Yine de mahkeme onu gıyabında yargılayacak.

KUZENİNİ BIÇAKLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Daha önce de bir aile partisinde kuzenini bıçakladığı iddia edilen Promes bu olayla ilgisi olmadığını savunmuştu. Bu davayla ilgili de gelecek pazartesi günü bir duruşma yapılacak.

20 GOL KAYDETMİŞTİ
Hollandalı forvet, Rusya Premier Ligi'nde 26 maçta forma giymiş 20 gol ve 7 asist kaydetmişti

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