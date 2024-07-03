Hollandalı sporculardan hükumete açık mektup

Aralarında Guus Hiddink, binicilik sporcusu Anky van Grunsven, jimnastikçi Epke Zonderland, kick boksçu Rico Verhoeven, bisikletçi Tom Dumoulin ve sürat patencisi Suzanne Schulting gibi evrensel çapta tanınmış isimlerin de bulunduğu toplam 67 sporcu yeni Hollanda hükümetine seslenen açık bir mektup yazdı.

Hollanda Spor Derneği'ne göre yeni hükümet spor harcamalarında kesinti planlarını hayata geçirir ise Hollanda spor kulüpleri yılda 45 milyon avro maddi destekten mahrum kalacak.

Yeni hükümetin spor harcamalarında kesintiye gitmeyi planladığı meblağın büyük kısmı muhtemelen %7,3 oranında artması beklenen kumar vergisi artışından kaynaklanacak. Piyangolar yasa gereği, gelirlerinin bir kısmını toplum projelerine devretmek zorundalar ancak uzmanlar vergi artışının piyango kazançlarını ve dolayısıyla bağışları yılda 12,5 milyon avro azaltacağını öne sürüyor.

İmzacılar, sporun topluma olan müspet etkilerinin altını çizerek yaptıkları ortak açıklamada "Fiziksel ve ruhsal sağlık için olduğu kadar insanların sosyalleşmesi için de sporun yaşatılması gerekiyor" ifadelerine yer verdiler.

Ayrıca, küçük bir ülke olmasına rağmen Hollanda'nın uluslararası alanda büyük bir figür olduğuna vurgu yapuyorlar ve bunun büyük ölçüde gönüllüler tarafından yönetilen ve en iyi spor organizasyonlarına aktarılan devasa spor kulüpleri ve dernekleri ağından kaynaklandığını savunuyorlar.

Sporcular devlet katkılarının yerel spor kulüp ve derneklerinin yetenekleri beslemek ve daha fazla şampiyon yaratmak için hayati önem taşıdığını savunuyor.

Hükümete gönderilen mektupta, her çocuğun "kendilerine uygun ve her ailenin karşılayabileceği bir spor" seçebilmesi için devletin desteğine ihtiyaç olduğu vurgulandıktan sonra "Futboldan yelkene, serbest koşudan patene kadar yayılan bütün spor dallarında pek çok yıldız yaratan Hollanda'nın bundan sonra gençlere sırt dönmesi kabul edilemez" denildi.

Mektupta kesinti planlarının yürürlüğe konulması durumunda "Hollanda toplumunun ulusal gurur açısından ağır bir bedel ödeyeceği" belirtiliyor.