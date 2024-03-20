Hollywood Şöhretler Bulvarı'nın 2.775'inci yıldızı Dr.Dre'nin oldu

Kaynak: Variety
Hollywood Şöhretler Bulvarı'nın 2.775'inci yıldızı Dr.Dre'nin oldu
Dr. Dre, Ice Cube, 2Pac ve Snoop Dogg gibi rap akranlarının izinden giderek Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızla onurlandırıldı.

Dr. Dre, 19 Mart Salı günü öğleden sonra Hollywood Şöhretler Bulvarı'nın 2.775'inci yıldızının resmen sahibi oldu. Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Jimmy Iovine ve daha fazlası gibi onlarca yıldır Dre'nin yanında yer alan dostları ve hip-hop camiasının önde gelen diğer isimleri de törene katıldı.

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Gerçekleştirilen törende konuşan Dre "Kariyerim boyunca yeni yetenekler bulup yetiştirmenin yanı sıra hip-hop'ta hem içerik hem de öz bakımından sınırları zorlama ayrıcalığına sahip oldum. Ama en çok hip-hop deneyimimizin sesini ve netliğini yükseltmekten gurur duyuyorum. Bu işi doğru yapmak benim en büyük başarılarımdan biri. Bu onurun Los Angeles'a özgü olmasını ve dünyanın dört bir yanından hayranları, sevdikleri sanatçılarla buluşturmasını seviyorum. Sonsuza kadar burada olacağım" dedi.

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Çığır açan rap grubu N.W.A.'nın mimarı ve kurucu ortağı olarak çıkış yapan Dr.Dre, 1992'de Billboard 200'de 3 numaraya kadar yükselen The Chronic adlı ilk albümüyle ününü dünya çapına yaymıştı. Dr. Dre daha sonra N.W.A.'den ayrıldı ve Death Row Records için Snoop, 2Pac ve daha pek çok rap efsanesiyle birlikte üretimde bulundu.

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Interscope'un kurucu ortağı Jimmy Iovine'in desteğiyle 1996'da Aftermath Entertainment'ı kuran Dre, Eminem ve 50 Cent'in keşfedilmesinde önemli rol oynamıştı. Dr. Dre, 1995 yılında 2Pac'in California Love şarkısıyla Billboard Hot 100 listesinde ilk 1 numarasını elde etmişti.

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