Hollywood'da skandal büyüyor: Taylor Swift ve Blake Lively'nin yazışmaları mahkemelik oldu

Hollywood'un gözde isimleri Justin Baldoni ve Blake Lively arasındaki hukuki çekişme, popüler şarkıcı Taylor Swift'in de adının karıştığı yeni bir boyut kazandı. Mahkeme kararına göre, Baldoni'nin şirketi Wayfarer, Lively ile Swift arasındaki yazışmalara erişim talep edebilecek. Bu gelişme, "It Ends With Us" adlı yapımın etrafında dönen gerilimi daha da tırmandırıyor.

Blake Lively ve Justin Baldoni davasında gerilim artıyor

YAZIŞMALAR NEDEN ÖNEMLİ?

Justin Baldoni'nin şirketi Wayfarer'ın talebi üzerine mahkeme, Taylor Swift ve Blake Lively arasındaki iletişimin incelenmesine karar verdi. Daha önce Baldoni'nin avukatları Swift'e celp göndermiş, ancak bu talepten sonradan vazgeçmişlerdi. Lively ise, Baldoni ekibinin kendisinin Taylor Swift ile olan ilişkisini "mahkeme dışında bir halkla ilişkiler anlatısı oluşturmak için kullandığını" iddia ederek, yazışmalarının gizli kalmasını talep etmişti. Lively'nin avukatları, Swift'in bu davayla ilgili olmadığını savunmuştu.

Ancak yargıç, Blake Lively ve Taylor Swift arasındaki bazı mesajların Baldoni için dava bağlamında önemli olabileceğine hükmetti. Yargıç ayrıca, Blake Lively'nin mesajların sızdırılması konusunda endişelenmemesi gerektiğini, çünkü bunu engelleyecek bir koruyucu karar bulunduğunu belirtti. Bu kararın, taraflar arasındaki gerilimi daha da artırması bekleniyor.

KARŞILIKLI İDDİALAR

Blake Lively'nin temsilcisi, TMZ'ye yaptığı açıklamada mahkemenin Wayfarer taraflarının Lively'den belge talep etme başvurusunu reddettiğini, Lively'nin bu davada Wayfarer taraflarının toplamından çok daha fazla belge sunduğunu belirtti. Temsilci, mahkemenin koruyucu kararının, Wayfarer taraflarının Taylor Swift'ten hiçbir şey almadıklarını itiraf etmesine dayandığını, bunun ise onların "içeriden bilgi aldığını" iddia ettikleriyle tam tersi olduğunu ifade etti.

Lively'nin temsilcisi ayrıca, "Justin Baldoni ve Wayfarer tarafları, Taylor Swift'in özel iletişimlerine erişim talep etti; daha önce celp çıkarmış ve ardından bu celbi geri çekmiş olmalarına rağmen" diye ekledi. Temsilci sözlerine şöyle devam etti: "Baldoni'nin Bayan Swift'in popülaritesini sömürme konusundaki acımasız çabalarını kınamaya devam edeceğiz, bu durum ilk günden beri kendisi ve Wayfarer taraflarının karşı karşıya kaldığı ciddi cinsel taciz ve misilleme iddialarından dikkat dağıtmak için başka hiçbir şey değildir."

DEDİKODU KAZANI KAYNIYOR

Justin Baldoni'nin ekibinden ise henüz bir açıklama gelmedi. Hollywood kulislerinde, bu davanın ve ünlü isimler arasındaki bu çekişmenin yakından takip edildiği, olayın maddi sonuçlarının milyonlarca doları bulabileceği konuşuluyor. Uzmanlar, bu tür davaların ünlüler arasındaki kişisel ilişkileri ve profesyonel kariyerleri derinden etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve bu durumun Hollywood dünyasında ne gibi yankılar uyandıracağı merak konusu.