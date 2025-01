Travis Kelce'den Taylor Swift'e 22'lik jest

Travis Kelce, Kansas City Chiefs'in Houston Texans’a karşı oynadığı AFC Divizyon Playoff maçını kazandıktan sonra sevgilisi Taylor Swift’e duyduğu sevgisini bir kez daha dile getirdi. 35 yaşındaki Kelce, maç sonrası yaptığı röportajda "25 yaşında hissediyor musun?" sorusuna karşılık olarak, Swift’in popüler şarkısı "22"ye atıfta bulunarak "22, bebeğim. 22," dedi. Kelce’nin bu esprili cevabı, çiftin romantik ilişkilerini gözler önüne serdi.

????| Travis Kelce when asked if he’s feeling 25

“22 baby, 22!”



pic.twitter.com/iMahNgwJdk — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) January 19, 2025

Kelce, 2025 yılının başlarında Swift’in "22" şarkısına yine gönderme yapmıştı. Yılbaşından önce The Pat McAfee Show'da, "Bilmiyorum ama ben 22 hissediyorum" diyerek sahada gösterdiği enerjiyi esprili bir şekilde dile getirmişti. Bu şarkıya olan sevgisi, geçtiğimiz Aralık ayında da devam etti. Kelce, Swift’in dünya çapında rekor kıran turnesinin sonunu kutlamak için ona özel olarak bir "22" şapka hediye etti.

Maçta Swift, zarif bir Chanel kıyafetiyle dikkat çekti. Stadyuma girişinde heyecanını gizlemeyen ünlü şarkıcı, taraftarlara "Erken geldiniz, harika!" diyerek neşeyle selam verdi. Grammy ödüllü sanatçının bu enerjik tavrı, onu izleyenleri coşturdu. Swift, ailesiyle birlikte tribünde yerini aldı; annesi Andrea, babası Scott ve kardeşi Austin, Kansas City Chiefs’in kırmızı ve altın renklerinde giyinmişti.

Maç sırasında Kelce'nin muazzam bir performans sergileyerek touchdown yapması, tribünde bulunan Swift’i oldukça heyecanlandırdı. Kelce’nin touchdown'ı sonrası Swift, basketbol yıldızı Caitlin Clark ile sarıldı ve ardından Kelce’nin babası Ed Kelce ile birlikte kutlama yaptı.

Travis Kelce’nin maça geliş tarzı da dikkat çekiciydi. Pembe süet Bottega Veneta gömlek, beyaz tişört ve lacivert-beyaz örme pantolonuyla dikkat çekerken, giydiği pembe Timberland ayakkabılar ve enerji içeceğiyle yürüyüşü, rahat ve şık bir kombinasyon oluşturdu.

TAYLOR SWİFT VE TRAVİS KELCE İLİŞKİSİ

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin ilişkisi, 2024 yılının sonlarına doğru başlamıştı. İkilinin birlikte zaman geçirdiği her an, medya tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Swift, Kelce’nin NFL maçlarında sıklıkla yanında yer alarak ona destek oluyor ve bu durum, her iki tarafın hayranlarını da oldukça memnun ediyor.

Swift’in ünlü şarkısı "22"nin bir teması olan gençlik ve özgürlük, Kelce’nin de kariyerindeki gençlik enerjisiyle örtüşüyor. Her iki ünlü ismin müzik ve spor dünyasında kendine sağlam bir yer edinmesi, ilişkilerinin daha fazla ilgi görmesini sağlıyor.

Travis Kelce ve Taylor Swift’in ilişkisindeki bu tatlı jestler, hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor. Çift, farklı dünyalardan gelmelerine rağmen, her fırsatta birbirlerine olan desteklerini gösteriyorlar. Bu da onların ilişkisini daha da güçlendiriyor.

