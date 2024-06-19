Hollywood’un sabıkalı ünlüleri. Kimi alkolden kimi araçta cinsel ilişkiden

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollywood’un sabıkalı ünlüleri. Kimi alkolden kimi araçta cinsel ilişkiden

Şarkıcı Justin Timberlake’in alkollü araç kullanmaktan tutuklanması akıllara sabıkalı ünlüleri getirdi.

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Justin Timberlake'in New York'ta sarhoşken araba kullanmaktan tutuklanması büyük yankı uyandırdı.

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Ardından gözler çeşitli suçlardan sabıka alan Hollywood’un ünlü isimlerine çevrildi.

İşte çok şaşıracağınız bazı ünlüler ve suçları:

Hollywood'un en ünlülerinden biri olan Robert Downey Jr.,1999 yılında uyuşturucu testlerinin eksik olması sebebiyle tutuklandı.

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Lindsay Lohan, 2007'de uyuşturucu kullanmaktan, kolye çalmaktan ve gece kulübünde bir kadına saldırması da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan sabıka aldı.

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Khloe Kardashian, 2007 yılında alkollü araç kullanmaktan tutuklanmıştı; tutuklandıktan sonra fotoğrafında kurallara uymamasına rağmen yoğun makyajlı görüntülenmişti.

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Justin Bieber, 19 yaşındayken alkollü araç kullandığı için tutuklandı.

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Hollywood'un ünlülerinin ve eski sabıka fotoğraflarından biri rock'ın ilk efsanelerinden birinden geldi; Mick Jagger 1967'de Sussex'te amfetamin bulundurmaktan tutuklanmıştı.

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Paris Hiton, 2007'de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklanmıştı.

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2007 yılında Shia Lebeouf, biriyle kavga ettiği için tututklanmıştı.

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John Wick ve The Matrix sayesinde Hollywood'un en büyük isimlerinden biri olman Keanu Reeves, 1993 yılında dikkatsiz araç kullanmaktan tutuklanmıştı.

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Aktör Nick Nolte, 2002 yılında Malibu'da aracının muayenesini yaptırmadığı için gözaltına alınmıştı.

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2010 yılında Bruno Mars, kokain bulundurma suçundan Las Vegas'ta tutuklandı.

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Romantik filmlerin yakışıklı prensi Hugh Grant, 1995'te otomobilinde bir hayat kadını ile cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı. Grant, 1,180 dolar para cezasına çarptırılıp iki yıl göz hapsine alındı.

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