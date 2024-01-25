Honda 9’uncu kez satış rekor kırarak pazar lideri oldu

Haber: Ercan Karaca

Honda, Türkiye motosiklet pazarındaki liderliğini 9’uncu yılında da sürdürmeyi başardı.

Zirvedeki yerini koruyan Honda, 2023 yılında toplam 480 bin 181 adede ulaşan 50cc üzeri Türkiye motosiklet pazarında, 90 bin 80 adetlik satış yaptı. Satış rakamlarını bir önceki yıla göre ikiye katlayan Honda, yüzde 18,8’lik pazar payına ulaşmış oldu.

Honda’nın kendi rekorunu kırma başarısına eriştiğini söyleyen Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, bu yılki liderliğin ayrı bir önemi olduğunu ifade etti. Çetin Kardeş, “2023 yılında motosiklet sektörü rekorlarla büyümeye devam etti. Bu kadar hızla büyüyen pazarda liderliği korumak çok önemliydi. Dokuzuncu kez bu unvanı almaktan gururluyuz. Bu mutluluğu Honda markasını tercih eden tüm kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

KARDEŞ: 8 YENİ MODELLE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ 7 FARKLI SEGMENTTE 32’YE ÇIKARDI

Motosiklet ihtiyacının yanı sıra bireysel ulaşım ve seyahatte motosiklet kullanımının da önemli ölçüde arttığını söyleyen Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, “Ürün gamımızı her kitleden kullanıcıların ihtiyaçlarına göre genişlettik. Özellikle 2023 yılında ülkemizde çok beklenen 8 yeni model ile ürün çeşitliliğimizi 7 farklı segmentte 32’ye çıkardık. Öte yandan bayi ağı yapılanmamızı büyüttük ve güçlendirdik. Bunlar büyüme yolculuğumuzdaki önemli adımlar oldu” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK

Honda markasının çok özel bir kullanıcı kitlesi olduğuna belirten Çetin Kardeş, “Markamızın sunduğu teknolojiler, güvenlik donanımları, sürüş ekonomisi ve performans sürekli gelişmekte. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda ürün gamımızı güçlendirmeye bu yıl da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde motosiklet kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaştığını aktaran Kardeş, “İlk defa motosiklet kullananların oranı toplam pazarın yaklaşık yarısını oluşturmakta. Lider marka olmanın getirdiği sorumlulukla sürücü güvenliği üzerine aktivitelerimizi 2024 yılında arttırarak sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.