Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü

Hong Kong ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,1 büyüme kaydetti. Bu oran, 2024’ün son çeyreğinde revize edilen yüzde 2,5’lik büyüme oranından belirgin bir hızlanma anlamına geliyor. Hong Kong İstatistik Ofisi’nin yayımladığı verilere göre büyüme, özellikle dış talebin artması ve ihracat hacminin yükselmesiyle desteklendi.

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İHRACAT VE DIŞ TİCARETTE GÜÇLÜ PERFORMANS

Hong Kong’da dış ticaret sektörü, büyümenin temel itici gücü olarak öne çıktı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 8,4 gibi yüksek bir oranda artarken, ithalat da yüzde 7,1 oranında yükseldi. İhracattaki bu güçlü artış, ABD’nin yakında uygulamaya koyacağı gümrük tarifelerine karşı firmaların sevkiyatlarını öne çekmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu durum, Hong Kong’un küresel ticaretteki önemli konumunu koruduğunu gösteriyor.

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YATIRIMLAR POZİTİF SEYRETTİ, TÜKETİM AZALDI

Gayri safi sabit sermaye yatırımları yüzde 2,8 artarak, önceki çeyrekteki yüzde 0,7’lik daralmadan çıkış gösterdi. Ancak özel tüketim harcamaları yüzde 1,1 geriledi. Bu düşüş, iç talebin halen zayıf kaldığını ve tüketici güveninin sınırlı olduğunu ortaya koydu. Hükümet harcamalarındaki artış da 2024’ün son çeyreğine kıyasla yavaşladı ve sadece yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

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ÇEYREKLİK BÜYÜME SON İKİ YILIN EN HIZLISI

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, Hong Kong ekonomisi 2025’in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 büyüdü. Bu rakam, son iki yılın en hızlı çeyreklik büyümesi olarak kayda geçti. 2024’ün son çeyreğinde bu oran yüzde 0,9 olarak revize edilmişti.

Ekonomistler, Hong Kong’un büyüme ivmesini koruması için iç tüketimin canlanmasının kritik olduğunu belirtiyor. Ayrıca küresel ticaretteki belirsizlikler ve ABD-Çin ilişkilerinin seyrinin ekonomik görünüm üzerinde etkili olmaya devam edeceği vurgulanıyor.