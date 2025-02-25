Hong Kong ihracatında %0,1 büyüme

Hong Kong’un Ocak 2025 ihracat verileri, yıllık bazda yalnızca %0,1 artış göstererek 389,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Aralık 2024’te kaydedilen %5,2’lik artıştan keskin bir düşüşü işaret ederken, Şubat 2024’ten bu yana en zayıf büyüme olarak kayda geçti.

Özellikle elektrikli makineler, cihazlar ve elektrik parçaları ihracatı %8,3’lük artış gösterdiği Aralık ayına kıyasla %2,2 oranında geriledi. Benzer şekilde, demir dışı metallerdeki ihracat artışı da %4,5’ten %6,8 düşüşe döndü. Ofis makineleri ve otomatik veri işleme cihazları ihracatı da %52,1’den %40,6’ya gerileyerek ivme kaybetti.

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Buna karşılık, bazı sektörlerde daralma hızı azaldı. Çeşitli üretim mallarının ihracatı Aralık'taki %8,3’lük düşüşe kıyasla %4,8 azaldı. Profesyonel, bilimsel ve kontrol cihazları ihracatı da %33,4’lük düşüşten %12,4’e toparlanırken, giyim ve aksesuar satışları %15,1’den %0,8’e gerileyerek nispeten dengeli bir seyir izledi.

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Ülke bazında incelendiğinde, Vietnam'a yapılan ihracat %73,9, ABD'ye %14,8, Japonya'ya %14,3, Güney Kore'ye %12,8 ve Tayvan’a %2 arttı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilen mallar %43,5, Hollanda’ya %31,8 ve Hindistan’a %22,3 oranında azalarak Hong Kong'un ticari dengesinde belirgin bir düşüşe işaret etti.

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Hong Kong İstatistik ve Sayım Dairesi verilerine göre, küresel ticaretteki dalgalanmalar ve jeopolitik belirsizlikler ihracat rakamlarını baskılamaya devam ediyor. Özellikle teknoloji sektöründeki talep dalgalanmaları, ticaret savaşları ve bölgesel ekonomik dalgalanmalar Hong Kong’un ihracat dinamikleri üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.