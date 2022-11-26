Danimarka Napolyon'un meşhur sözünü unutunca Fransa'ya kaybetti

Fransızların tarihe ismini yazdıran ünlü komutanı Napolyon Bonapart, "Savunma halinde olan birlik, yenilmeye mahkumdur" demişti.

Futbol elbette bir savaş değil ama bu sözler yeşil sahalarda da geçerli.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Napolyon'u doğrularcasına maçı kazanmanın tek şartının hucüm olduğunu biliyordu.

Bu yüzden ilk yarıda sürekli gol arayan taraf Fransa'ydı.

Griezmann, Giroud, Mbappe ve Dembele ile Danimarka savunmasını zorladılar ve ilk yarıda 3 şutla Schmeichel'ı avlamaya çalıştılar.

Ama başarılı olamadılar.

Çünkü Danimarka savunması açık vermedi.

İlk 45 dakika bittiğinde Fransa'nın rakip kaleye 3 şutu vardı.

Danimarka'nın ise sıfır.

İkinci yarıda da görüntü benzerdi.

Fransa'nın Barcelonalı iki oyuncusu Kounde ve Dembele'yi iyi marke ettiler.

Danimarka'nın gezgin yazarı Hans Christian Andersen bir öyküsünde "Sadece yaşamak yetmez dedi, kelebek. Gün ışığı, özgürlük ve küçük bir çiçek de gerek!” diye yazmıştı.

Fransızlar da, "Sadece saldırmak yetmez, gol de gerek" demiş olacaklar ki, ikinci yarıya daha saldırgan başladılar.

Bir yandan Dembele, diğer ya dan Mbappr ile, Danimarkalı'nın arka beşlisini hataya zorladılar.

İşte bu zorlanmalardan birinde dakika 60'da Mbappe hatayı affetmedi ve Fransa'yı öne geçirdi.

Ama Viking kralı Olaf'ın da bir sözü vardı.

"Umutsuzca ayakta kalmaya çalışmaktansa, savaşıp yıkılmak iyidir."

Olaf'ın torunları Danimarkalı futbolcular baktılar ki, maç elden gidiyor, savaşmaya başladılar.

O andan itibaren sahada kora kor bir mücadele başladı.

Saldıran Danimarka 67.dakikada Christensen'le beraberliği yakaladı.

Beş dakika sonra Lindstrom'un şutunu kaleci Lloris kurtarmasa Danimarka'nın öne geçmesi içten bile değildi.

Futbolun yazılı olmayan bir kuralı var.

Skor eşitlenip, oyun kilitlenirse klas ayaklar devreye girer.

Fransızlar'ın sıkıntılı anlarında yine Mbappe girdi devreye.

87.dakikada kaleci Schmeichel'ı avlayarak, kendisinin ve takımının 2.golünü attı.

Bu maçın da skoru oldu.

Fransa 2'de 2 yaparak yoluna devam ediyor.

Danimarka ise ilk yarıdaki futbolu nedeniyle Napolyon'un sözünü iyi okuması gerek.

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