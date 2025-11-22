NBA Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı maçta Denver Nuggets'a 112-109 yenildi. Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen Şengün 14 sayısının yanı sıra 6 asist ve 5 ribauntla oynadı. Rockets'da Reed Sheppard, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Jabari Smith, 21 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı. Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle double-double yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Jamal Murray da 26 sayı ve 10 asistle oynadı. Nuggets, NBA Cup'taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN NO LOOK ASİST

The Wizard drops a DIME 🤩



Nice play by Alpi & Reed 👏 pic.twitter.com/mEBYu87DzB — Houston Rockets (@HoustonRockets) November 22, 2025

Houston Rockets maçı kaybetmesine rağmen milli basketbolcu Alperen Şengün geceye damga vuran hareketi yaptı. Karşılaşmanın ikinci periyotunda rakibiyle top için mücadele eden milli basketbolcu yere düştü. Çok zor durumda olmasına rağmen Alperen Şengün bakmadan attığı pasla asist yaptı. Houston Rockets resmi X hesabı da bu özel asisti paylaştı.

PHOENİX SUNS GALİP

Gecenin diğer maçında Mortgage Matchup Center'da oynanan karşılaşmada, Phoenix Suns sahasında Minnesota Timberwolves'u 114-113 yendi. Timberwolves'da Anthony Edwards, 41 sayıyla oynarken Rudy Gobert, 12 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı. Suns'da Dillon Brooks 22, Collin Gillespie 20 sayı kaydedarken Devin Booker, 16 sayı ve 10 asistle oynadı.