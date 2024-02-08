Uzmanlar HPV'ye karşı uygulanan aşıların yüzde 93 oranında kanserden koruduğunu belirtiyor. Peki, HPV nedir? HPV aşısı nedir kimlere yapılabilir?

HPV NEDİR?

HPV (Human Papillomavirus), insan papillomavirüsünün kısaltmasıdır. HPV, cilt ve mukoza zarlarında enfeksiyona neden olan bir virüs ailesidir. HPV'nin birçok farklı türü vardır ve bu türler farklı belirtilere ve hastalıklara yol açabilir.

HPV'nin bir kısmı cinsel temas yoluyla bulaşır ve bu türler cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBE) neden olabilir. Cinsel temasla bulaşan HPV türleri genellikle genital siğillerin ve bazı kanser türlerinin, özellikle rahim ağzı kanseri, anüs kanseri ve genital bölge, ağız ve boğaz kanserlerinin nedeni olarak bilinir.

HPV'nin bir diğer türü, cinsel temas olmaksızın, deri veya mukoza zarları arasındaki temas yoluyla bulaşabilir. Bu tür HPV enfeksiyonları genellikle ellerde siğillere neden olur.

Çoğu HPV enfeksiyonu bağışıklık sistemi tarafından kontrol altına alınabilir ve kişi belirtiler göstermeden iyileşebilir. Ancak, bazı durumlarda enfeksiyon devam edebilir ve ilerleyebilir. Özellikle cinsel yolla bulaşan HPV türleri, düzenli olarak takip edilmelidir, çünkü bazı durumlarda kansere neden olabilir.

HPV enfeksiyonlarına karşı en etkili korunma yöntemi HPV aşılarıdır.

HPV AŞISI NEDİR?

HPV aşısı, insan papillomavirüsüne (HPV) karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla geliştirilmiş bir aşıdır.

HPV, cilt ve mukoza zarları üzerinde enfeksiyona neden olan bir virüs ailesidir ve cinsel temas yoluyla bulaşan türleri, rahim ağzı kanseri, anüs kanseri, genital siğiller ve diğer bazı kanser türlerine neden olabilir.

HPV aşıları, belirli HPV türlerine karşı bağışıklık geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu aşılar, virüsün neden olduğu bazı kanser türlerini ve genital siğilleri önlemeye yardımcı olabilir. Aşılarda genellikle HPV'nin neden olduğu rahim ağzı kanserlerine yol açabilen HPV tiplerine karşı koruma sağlayan türler bulunmaktadır.

HPV aşıları genellikle genç yaşlarda uygulanır, çünkü bağışıklık sistemini bu virüse karşı daha etkili bir şekilde hazırlamak için cinsel aktivite öncesi uygulanması önerilir. Aşının etkinliği, aşının uygulandığı kişinin HPV'ye maruz kalmadan önce gerçekleşmesi açısından önemlidir.

Aşının genellikle bir dizi doz içermesi önerilir. Doz sayısı ve aşının uygulanma zamanı aşı markasına ve bölgesel sağlık politikalarına bağlı olarak değişebilir. HPV aşıları genellikle cinsel yolla bulaşan HPV türlerine karşı koruma sağlamak için tasarlanır, ancak tüm HPV türlerini engellemez.

HPV aşıları genellikle güvenli ve etkilidir, ancak herhangi bir aşı gibi bazı yan etkileri olabilir. Aşı hakkında daha fazla bilgi ve uygun dozlama için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Aşı, HPV'ye bağlı kanser ve enfeksiyonlardan korunmada önemli bir önleyici araç olarak kabul edilmektedir.