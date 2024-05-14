İstanbul'da ücretsiz olacak. İmamoğlu duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da ücretsiz olacak. İmamoğlu duyurdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs itibariyle başlayacağını açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasını 16 Mayıs Perşembe günü itibariyle uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.

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ÜCRETSİZ AŞI UYGULAMASI

İmamoğlu paylaşımında verdikleri sözü tuttuklarını ifade ederken, ülkede HPV kaynaklı vakaların artış eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

9 İLE 26 YAŞ ARASINDAKİ VATANDAŞLAR BAŞVURABİLECEK

Bu kapsam ücretsiz HPV aşı uygulamasına başlayacaklarını belirten İmamoğlu, belediyenin eline ulaşan ilk doz aşılar için başvuruları açtıklarını duyurdu.

İmamoğlu, 16 Mayıs itibariyle aşılanmanın başlayacağını söylerken, aşıdan faydalanmak isten 9 ile 26 arasındaki tüm vatandaşların İBB’nin ilgili sitesinden başvuru yapabileceğini açıkladı.

imamoglugorselkeps.jpegHPV NEDİR?

HPV, 100'den fazla virüsten oluşan çok yaygın bir virüs grubu olan Papillomaviridae ailesinden çift sarmallı DNA virüsüdür. İnsan epiteline yerleşerek ağız, boğaz ve genital bölgeyi etkileyen ve bu bölgelerde siğillere neden olan cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıklardan birisidir.

HPV aynı zamanda rahim ağzı kanserinin de en yaygın sebeplerinden biri olarak görülmektedir.

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