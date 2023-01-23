Uzmanından o virüse karşı hayati uyarı

İHA’nın haberine göre; Onkoloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin Aker, ocak ayının Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle, kansere neden olan HPV virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

Aker, “Rahim ağzı kanserinin önemli handikabı vaka sayısının yarısının ölüm sonuçlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Aker şunları belirtti:

“Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlar arasında görülen 4'üncü sıklıktaki kanserdir. Yaklaşık olarak her yıl 600 bin vaka ile karşılaşmaktayız. Rahim ağzı kanserinin önemli handikabı, vaka sayısının yarısının ölüm sonuçlanmasıdır. Dolayısıyla tarama programları bizim için çok önemlidir. Rahim ağzı kanserinin sebebi HPV virüsüdür ve cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Dolayısıyla rahim ağzı kanserlerini önlemeye karşı HPV aşıları ülkemizde ve dünyada çok önemli bir yer edinmektedir. Ülkemizde de son günlerde HPV aşısının 9'lu versiyonu piyasaya sürülmüştür. Dolayısıyla 9 ve 14 yaş grubundaki kız ve erkek çocuklarda iki doz olmak üzere aşılama yapılabilir. 14 yaş üzerindeki kadınlarda ise 3 doz şeklinde devam edilebilir”

Kanserin erken teşhis edilmesine taramalarında önemli olduğunu dile getiren Aker şunları belirtti:

“HPV aşısını kaçırmış olanlar veya yaptıramayacak güçte olan insanlar ise tarama programlarına muhakkak gelmesi gerekmektedir. Ülkemizde ulusal bir tarama programı mevcuttur. KETEM'ler ve ASM'ler aracılığıyla ücretsiz olarak taramanızı yaptırabilirsiniz. Tarama programları sayesinde rahim ağzı kanserlerinde çok erken dönemde yakalayabilmekteyiz. Bu da bizim tedavi şansımızı arttıran bir durum. Dolayısıyla yıllık kadın doğum muayenelerinize ve kontrol ihmal etmeyin”

