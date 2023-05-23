Huawei dev bataryalı telefonunu tanıttı

Huawei akıllı telefon pazarına yeni modellerini katmaya devam ediyor. Nova Y91 adlı son modelinde Huawei'nin dev batarya kullanması dikkat çekti.

Huawei dev bataryalı telefonunu tanıttı

Huawei, Y serisinin içerisinde yer alacak yeni modelini tanıttı.

Nova Y91 adlı model 2376x1080 piksel çözünürlüğünde, Full HD+, 90 Hz yenileme hızı bulunan ve 6,95 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusu bulunan cihaz, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 680 yonga setinden alıyor.
8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB depolama alanı seçenekleri ile gelen akıllı telefonun 22.5W hızlı şarj desteği bulunan 7000 mAh kapasiteli bir bataryası mevcut.

Huawei Nova Y91’in arka tarafında 50 Megapiksel ana, 2 Megapiksel derinlik sensörü görevi gören kamera bulunuyor. Akıllı telefonun ön tarafında ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde öz çekim kamerası mevcut.

FİYATI

Nova Y91 şimdilik sadece Çin’de satışa çıkmış durumda. Telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Akıllı telefonun Çin’de 128 GB modeli 238 Euro’dan, 256 GB modeli ise 264 Euro’dan satılıyor.

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