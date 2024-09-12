Huawei telefon kullanıcıları OKX TR’yi AppGallery’den indirebiliyor

Şubat 2024’te Türkiye pazarına özel mobil uygulamalarını Apple App Store ve Google Play Store’da yayına alan ve kısa sürede Türkiye’nin en çok indirilen finans uygulamaları arasına giren OKX TR, kripto para borsası uygulamasını Huawei telefonların uygulama mağazası Huawei AppGallery’de de kullanıma sundu. Huawei akıllı telefon kullanıcıları, AppGallery’den OKX TR uygulamasını güvenle indirerek Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin alım satımına başlayabilecek.

TÜRKİYE’DE 20 TELEFONDAN BİRİ HUAWEİ

StatCounter'ın, markası bilinen telefonlardan hareketle hazırladığı Ağustos 2024 verilerine atıf yapılan şirket açıklamasında, ülkemizdeki her 20 akıllı telefondan birinin Huawei olduğuna dikkat çekilerek,“Huawei, Türkiye’de azımsanamayacak bir pazar payına sahip. AppGallery küresel çapta App Store ve Play Store’a kıyasla daha düşük kullanıcıya sahip olduğu için pek çok ürün ve teknoloji şirketi tarafından göz ardı edilebiliyor. OKX TR olarak, Türkiye pazarında faaliyetlerimize bu yılın başında oldukça güçlü bir teknoloji ve ürün ekibiyle başladık. Teknoloji ekibimiz, ayrıca bir geliştirme ve uyarlama süreci yürüterek Huawei cihazlar için uygun OKX TR sürümünü de ortaya çıkardı” denildi.

“HER KANALDAN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ÖNEMSİYOR”

OKX TR’nin dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan OKX'in küresel vizyonunu yerelleştirerek Türkiye'ye taşıdığını vurgulayan açıklamada, kripto ve blokzinciri teknolojilerinin ana akıma dönüşmesi için çalışan OKX TR’nin bu amacı gerçekleştirebilmek için her kanaldan erişilebilirliği önemsediği belirtildi. Huawei AppGallery’de yayına alınan OKX TR uygulamasının da bunun en son örneklerinden biri olduğu ifade edilen açıklamada, Huawei marka telefon kullanan ve kripto para yatırımlarına vakit kaybetmeden başlamak isteyen herkesin, AppGallery’den OKX TR’yi indirerek saniyeler içinde kullanmaya başlayabildiği aktarıldı.