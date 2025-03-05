Huawei yaptırımlara rağmen büyümesini sürdürüyor

Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen Latin Amerika'da büyümesini sürdürüyor. Şirket, bölgedeki operasyonlarını genişleterek pazar payını artırmayı hedefliyor. Huawei'nin Latin Amerika ve Karayipler Başkanı Daniel Zhu, şirketin önceliğinin hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti olduğunu belirtti. Zhu, "ABD'nin son hamleleriyle ilgilenmiyoruz. Önemli olan müşterilerimizin memnuniyeti ve hizmetlerimizin kalitesidir. 28 yıldır bu bölgede faaliyet gösteriyoruz ve büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Şirket, 2022'den 2023'e kadar olan dönemde Latin Amerika'daki gelirini %11 artırarak yaklaşık 5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Huawei'nin toplam gelirinin %5'ini oluşturuyor. Çin, şirketin toplam gelirinin %76'sını sağlıyor ve bu da 99 milyar dolara denk geliyor.

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Huawei, bölgedeki varlığını güçlendirmek için Brezilya'da Jundiaí ve Manaus'ta iki fabrika işletiyor. Bu tesislerde internet ekipmanları üretiliyor ve şirket, 4G ve 5G teknolojileri için operatörlere anten, fiber optik ve istasyonlar sağlıyor. Ayrıca, 5.5G teknolojisinin gelecekteki uygulamaları için çalışmalar yürütülüyor. TIM, Vivo ve Claro gibi telekomünikasyon şirketleri, Huawei'nin yeni teknolojilerini test ediyor.

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Tüketici elektroniği pazarında da aktif olan Huawei, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'da geçen yıl yeniden cihaz pazarına giriş yaptı. Şirket, kulaklık, akıllı saat ve akıllı telefon gibi ürünlerle tüketicilere ulaşmayı planlıyor. Zhu, "Bu yıl lansman etkinliklerimizi yeniden göreceksiniz" diyerek, şirketin bu alandaki hedeflerini vurguladı.

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ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Huawei, kendi işletim sistemini geliştirmek zorunda kaldı. Şirket, küresel pazarda kendi ekosistemini oluşturmak için geliştiricileri destekliyor ve yeni uygulamaların geliştirilmesini teşvik ediyor. Zhu, "Gelecekte, Huawei akıllı telefonları Çin dışında da kendi işletim sistemimizle çalışacak. Şu anda, küresel pazar için ekosistemimizi güçlendirmeye odaklanıyoruz" dedi.