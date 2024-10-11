Huawei yeni ürünlerini İstanbul’da tanıttı! MatePad 12X tabletler özellikleriyle dikkat çekti

Huawei Türkiye Tüketici İş Grubu CEO'su Wan Fei, Huawei'nin küresel akıllı giyilebilir cihaz pazarında bir numaralı marka olduğunu söyledi.

Fei, Huawei Watch GT4 serisinin Türkiye'de büyük bir başarı elde ettiğini söyleyerek, yeni Watch GT5 serisinin GT4'e kıyasla iki kat fazla satış artışı yakaladığını açıkladı. Fei, Huawei'nin modayı takip eden ve sürekli yenilik getiren bir marka olduğunu belirtti.

GÜNEŞİN ALTINDA BİLE YAZI YAZMAK SORUN OLMAYACAK

Etkinlikte yer alan sevilen oyuncu Tuvana Türkay’ın da konuşma yaptığı lansmanda MatePad Pro 12.2 ile olan deneyimlerinden bahsetti. İlk olarak, parlama yapmayan ve kâğıt hissi veren PaperMatte ekranından söz eden Türkay, çekimler sırasında güneşin altında bile, yazmanın ve çalışmanın hiç sorun olmadığını belirtirken ayrıca MatePad Pro 12.2’nin kalemi ve klavyesiyle beraber çok daha kompakt hale geldiğine değindi.

DOKUNMADAN KONTROL ÖZELLİĞİ

Yeni klavyedeki kalem saklama alanını beğendiğini söyleyen ünlü oyuncu tabletteki en eğlenceli özelliğin ise uygulamadayken izlediğiniz içerikleri dokunmadan değiştirebilmenizi sağlayan “dokunmadan kontrol” özelliği olduğunu belirtti.

Sadece elinizi aşağı yukarı kaydırarak ekranı aşağı veya yukarı doğru hareket ettirebilen bu özellik, yemek yaparken izlediğiniz içerikleri değiştirmek gibi konularda kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor.

GELECEĞE YÖN VEREN TEKNOLOJİLER

HUAWEI’nin lansmanındaki dikkat çeken ürünlerden biri, dünyanın ilk bilek tabanlı ambulatuvar kan basıncı izleme cihazı olan HUAWEI Watch D2 oldu. Watch D2, 24 saat boyunca doğru kan basıncı ölçümü sağlarken, HUAWEI TruSense sistemi sayesinde daha hızlı ve hassas sonuçlar sunuyor. Şık ve ince tasarımıyla kullanıcıların her an tansiyonlarını kontrol etmelerine olanak tanıyan bu cihaz, sağlık teknolojilerinde devrim niteliğinde.

Bir diğer öne çıkan ürün ise HUAWEI Watch Ultimate Green Edition oldu. Keşif Modu ve Golf Sahası özellikleriyle maceraperestler için tasarlanan bu akıllı saat, yeşil-beyaz renk kombinasyonu ve çift renkli nano-teknoloji seramik çerçevesiyle estetik bir deneyim sunuyor. Golfseverler için AI Caddie gibi gelişmiş analizler sağlayan saat, aynı zamanda rota aktarımı gibi özelliklerle kullanıcılarına pratik çözümler sunuyor.

DÜNYANIN EN HIZLI ROUTER’I: HUAWEI WIFI 7 BE3

Huawei’nin lansmandaki bir diğer gözdesi, yüksek hız ve güçlü bağlantı sunan HUAWEI WiFi 7 BE3 router’ı oldu. WiFi 6’ya kıyasla %30 daha stabil bağlantı sağlayan cihaz, özellikle yüksek performans gerektiren 8K video akışı ve büyük dosya transferleri için ideal. BE3, gelişmiş güvenlik özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle hem evler hem de iş yerleri için güçlü bir internet çözümü sunuyor. Misafir ağ oluşturma ve ebeveyn kontrolü gibi özellikler de router’ın kullanıcı dostu yapısını pekiştiriyor.