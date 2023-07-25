HÜDA-Par Adana İl Başkanlığı'na saldıran 71 yaşındaki A.S.'nin ifadesi: Evde otururken içimden bir ses, 'Git bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim

HÜDA-Par Adana İl Başkanlığı'na saldıran 71 yaşındaki A.S. nin ifadesi ortaya çıktı.

HÜDA-Par Adana İl Başkanlığı'na saldıran 71 yaşındaki A.S.'nin ifadesi: Evde otururken içimden bir ses, 'Git bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim

Geçen günlerde Hüda-Par Adana İl başkanlığına Saldırı gerçekleştiren A.S (71), il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenlemişti. İl Sekreteri Sacit Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahısın polise verdiği ifade ortaya çıktı.


Saldırıyı gerçekleştiren 71 yaşındaki A.S ifadesinde; "Evde otururken içimden bir ses, 'Git bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim, olayı gerçekleştirdim." Dedi.
Şahsın ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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