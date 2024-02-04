HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Hamas lideriyle buluştu. Hamas lideri Türkiye'de mi?

Batman’da bugün gerçekleşen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"ne katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile buluştu.

Partiden gelen açıklamada Heniyye, Filistin ve Gazze'de yaşananlara ilişkin son durum hakkında Yapıcıoğlu'nu bilgilendirdi.

Gazze'nin direnmeye devam ettiğini söyleyen İsmail Heniyye, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavi edilmesi, Gazze için organize edilen kitlesel destek eylemlerin ve küresel boyutlu boykotun sürdürülmesine vurguda bulundu.

Heniyye'ye desteklerini açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Gazze için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin teminatını verdi.

Öte yandan HÜDA PAR, görüşmenin yeri ve zamanı hakkında bilgi vermezken, ikilinin görüşmesini partinin sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, HAMAS Siyasi Büro Başkanı Sayın İsmail Heniyye ile görüştü. Görüşmede, işgalci israilin Gazze’de uyguladığı vahşet ve soykırıma karşı atılması gereken adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu."