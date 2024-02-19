Gaffar Okkan’ın katillerinin kardeşi HÜDA-PAR’ın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin hain bir saldırı sonucu şehit edilmesinin ardından yürütülen soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından 10 milyon lira para ödülüyle aranan Necmettin Şanlı ile Veysi Şanlı'nın kardeşi Kerbela Şanlı, HÜDA-PAR'ın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

İstanbul Beykoz'da, örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü örgüt karargahında bulunan Hizbullah arşivinde terör örgütüne fotoğraflı özgeçmiş raporu verdiği ortaya çıkan Kerbela Şanlı, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu ceza, Yargıtay tarafından 2007 yılında onanarak kesinleşmişti.

Mahkeme gerekçeli kararında, Kerbela Şanlı'nın Diyarbakır'ın Bozek Köyü'nde Hizbullah'ın propaganda faaliyetlerini yürüttüğünü, imam tebliğ ve cami sorumluluğu üstlendiğini, küçük çocuklara din dersi adı altında örgütsel dersler verdiğini belirtti. Ayrıca, Şanlı'nın terör örgütüne özgeçmiş raporu vererek örgüte biat ettiği belirtmişti.