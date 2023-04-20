AKP'nin ortağı HÜDA-PAR mitinginde ‘Dik dur eğilme Hizbullah seninle’ sloganları atıldı

Editör: Gülsüm Acıyan

HÜDA-PAR’ın AKP ile yakınlaşması ve 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı almasıyla ilgili tartışmalar sürerken, HÜDA PAR’ın mitinginde bir skandala imza atıldı.

HÜDA PAR’ın mitinginde, "Dik dur eğilme Hizbullah seninle." sloganları atıldı.

Öte yandan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında kendisine “Hizbullah'ın devamı mısınız?” sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:

"Değiliz. Bak bunu çok net söylüyorum. Bunu onlarca defa söyledim. Biz Hizbullah'ın devamı falan değiliz. Onun mirasçısı da değiliz. Biz başka bir örgütün devamı ya da siyasi kolu değiliz. Bizim devamı olduğumuz iddiası gerçekleri yansıtmıyor. Şiddetin her türlüsünü reddettiğimizi söyledik. Hiçbir cinayeti tasvip etmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da HÜDA-PAR’a sahip çıkarak "HÜDA-PAR’la ilgili uydurma yaklaşımlar var, çirkinlikler var. HÜDA-PAR bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve milli yapı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Devlet Bahçeli, konuya ilişkin HÜDA-PAR’ı savunarak eleştirenlere hakaret etti ve "Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir." ifadelerini kullandı.

HÜDA-PAR’IN GEÇMİŞİ

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.