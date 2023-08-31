HÜDA PAR’lı vekil Şehzade Demir, karma eğitimi hedef aldı: Ayrı okullarda eğitim gören öğrenciler çok daha başarılı

HÜDA PAR Milletvekili Şehzade Demir, karma eğitimi hedef alarak, “Dünyada yapılan araştırma ve incelemelerde karma eğitime göre ayrı okullarda eğitim gören kız veya erkek öğrencilerin çok daha başarılı oldukları, bu başarı oranının %22’lere kadar çıktığını ortaya koymaktadır” iddiasını savundu.

HÜDA PAR’lı vekil Şehzade Demir, karma eğitimi hedef aldı: Ayrı okullarda eğitim gören öğrenciler çok daha başarılı

Cumhur İttifakı ortaklarından ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir TV programında laiklik ve karma eğitimi hedef alarak “dayatmadan” vazgeçilmesi gerektiğini savunmuştu.

Bunun üzerine AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir de DoğurHaber’de bir yazı kaleme alarak Yapıcıoğlu’na destek verdi.

Demir yazısında, “Dünyada yapılan araştırma ve incelemelerde karma eğitime göre ayrı okullarda eğitim gören kız veya erkek öğrencilerin çok daha başarılı oldukları, bu başarı oranının %22’lere kadar çıktığını ortaya koymaktadır” iddiasını ortaya attı.

HÜDA PAR’lı Demir, yazısında şunları aktardı:

“Son günlerin gündem konularından bir tanesi de karma eğitim sistemidir malum. Bu konu yeni Milli Eğitim Bakanının medyada bu konuda açıklamalarda bulunduğu günden beri konuşuyor. Türkiye’deki eğitim sisteminin en önemli sorunlarından bir tanesi olan zorunlu karma eğitim sisteminin tartışılıyor olması aslında güzel bir şey. Toplum ve ülke olarak en aykırı sorunları dahi konuşup tartışabilmek fikir özgürlüğü anlamında önemli bir seviyedir.

Ancak meseleye art niyetle bakanlar, din düşmanlığı zaviyesinden yaklaşanlar ve laiklik şemsiyesi altında konuyu suiistimal edenler gerçekten de kendi ahlak seviyelerini çok düşürüyor ve konuyu başka mecralara taşıyorlar. Belki de konunun sağlıklı olarak tartışılmasından rahatsız oluyorlar. Zira bu hassas konu sağlıklı bir şekilde tartışılır ve dünya ülkelerindeki diğer eğitim sistemleri incelemeye alınırsa karma eğitimin zorunlu kılınmasının aslında ne pedagoji ile ne de insan hakları ile özgürlükler noktasında savunulacak bir tarafının olmadığı anlaşılacaktır.

Bir kere medenice ve karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde meseleleri tartışmasını öğrenmeliyiz. Dünyada yapılan araştırma ve incelemelerde karma eğitime göre ayrı okullarda eğitim gören kız veya erkek öğrencilerin çok daha başarılı oldukları, bu başarı oranının %22’lere kadar çıktığını ortaya koymaktadır.

Hatta İngiltere gibi bazı ülkelerde ayrı okullardaki başarı oranının %50’lere kadar dahi arttığı görülmektedir. Kız ve erkekler hem fiziki ve biyolojik yapıları hem de zihin, duygu ve tabiat itibarıyla farklı yaratılışa sahiptir. Bu, bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle iki cinsiyeti aynı eğitim sistemine tabi tutmak aslında pedagojik anlamda da büyük bir yanlıştır. Cinsel istismar konusu, sorunun sadece bir kısmını ifade etmektedir.

Bütün dünyada karma eğitimin bu zararlarının zaman içerisinde tespit edilmesi ile birlikte yanlıştan hızlı bir şekilde dönüşler de başladı. Son otuz yıldır Avrupa, Amerika, Avusturalya ve Japonya gibi ülkelerde tek cinsiyetli eğitim modeli yeniden dikkat çekmeye ve rağbet görmeye başlamıştır (SDAM 2017)

Bu anlamda ‘Eğitim konusunda rasyonel davranan ülkelerde karma eğitim her geçen gün zorunlu olmaktan çıkmaktadır. Örneğin Japonya’da 80 kadın üniversitesi bulunmaktadır. Amerika’da bu sayı 96 olup tek cinsiyete hitap eden lise sayısı 506’dır. İngiltere’de tek cinsiyetli eğitim veren 400 devlet okulu vardır ve bu sayılar her geçen gün artmaktadır’ (Maarif Platformu Karma Eğitim Çalıştayı 2023)

Bu konuyu sağlıklı bir şekilde tartışmasını öğrenecek ve sağlıklı bir sonuç çıkaracağız. Ortalığı karıştırmak ve ideolojik yaklaşım sergileyecek olanlara rağmen aklıselim galip gelecektir inşallah.”

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Bursa’da denetime 3.05 promil alkolle yakalanan sürücü: Ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm Yaşam
Bursa’da denetime 3.05 promil alkolle yakalanan sürücü: Ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm
Canlı yayında ürküten görüntü: ABD'li senatör kameraların karşısında donakaldı Dünya
Canlı yayında ürküten görüntü: ABD'li senatör kameraların karşısında donakaldı
Kırgızistan'da TikTok yasaklandı Yaşam
Kırgızistan'da TikTok yasaklandı
Aksaray’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı Yaşam
Aksaray’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Erdoğan’dan BAE’ye ‘gümrük vergisi’ kıyağı: Birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacak Güncel
Erdoğan’dan BAE’ye ‘gümrük vergisi’ kıyağı: Birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacak
Ay'a başarılı iniş yapan Hindistan, Güneş'e de araç yolluyor Dünya
Ay'a başarılı iniş yapan Hindistan, Güneş'e de araç yolluyor